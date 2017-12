Country spevák Willie Nelson predstavil homosexuálnu pieseň

BRATISLAVA 15. februára (SITA/AP) - Americký country spevák Willie Nelson spieva piesne ako Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys a My Heroes Have Always Been Cowboys už 25 rokov. No počas ...

15. feb 2006 o 15:00 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 15. februára (SITA/AP) - Americký country spevák Willie Nelson spieva piesne ako Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys a My Heroes Have Always Been Cowboys už 25 rokov. No počas tohoročného dňa sv. Valentína vydal netradičnú pieseň Cowboys Are Frequently, Secretly (Fond of Each Other), ktorá je zrejme prvou skladbou o homosexuálnych kovbojoch, ktorú nahral uznávaný umelec. V texte tejto netradičnej piesne sa objavujú verše ako "v každom kovbojovi kúsok dámy, ktorá sa rada spustí". Pieseň, ktorá v utorok debutovala v rozhlasovej show Howarda Sterna, napísal v roku 1981 spevák a skladateľ Ned Sublette, dlho predtým, ako vznikol film s touto tematikou - Skrotená hora. Sublette vyhlásil, že vždy sníval o tom, že by túto pesničku prespieval práve Willie Nelson.