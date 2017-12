A. Bocelli naspieval duet s Ch. Aguilerou

15. feb 2006 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 15. februára (SITA) - Svetoznámy taliansky tenorista Andrea Bocelli naspieval so známou speváčkou Christinou Aguilerou skvelý duet Somos Novios. "Svet je plný nádherných hlasov. Milujem hlas slečny Aguilery. Ak by ma niekto požiadal o spievanie s ňou, bol by som šťastný," priznal Bocelli, keď ešte nevedel, že spomínaný duet vôbec vznikne. Nová platňa Amore, na ktorej sa spomínaný duet nachádza, vyjde v piatok 24. februára v poradí už ako piaty Bocelliho popový album.

Nová platňa Amore obsahuje veľa svetoznámych popových štandardov. Nevidomý Bocelli si pozval na hosťovanie aj svojich priateľov, napríklad Stevieho Wondera či Chrisa Bottiho. So skladbou Because We Believe, ktorá pochádza z nového albumu, vystúpi Bocelli tiež na záverečnom ceremoniáli olympijských hier.