De Niro už raz pomohol Sizemorovi od drog

BRATISLAVA 15. februára (SITA) - Populárny americký herec a držiteľ Oscara Robert De Niro pomáhal svojmu kolegovi Tomovi Sizemorovi zbaviť sa závislosti od drog. Obaja herci spolu v polovici 90. rokov ...

15. feb 2006 o 19:15 SITA

BRATISLAVA 15. februára (SITA) - Populárny americký herec a držiteľ Oscara Robert De Niro pomáhal svojmu kolegovi Tomovi Sizemorovi zbaviť sa závislosti od drog. Obaja herci spolu v polovici 90. rokov účinkovali vo filme Neľútostný súboj. Sizemore, ktorý má stále problémy s drogami priznal, že mu držiteľ Oscara De Niro pomohol nájsť odvykaciu kliniku. "V tom čase som bral drogu so začiatočným písmenom h. Vtedy som to bez problémov zvládal tak, aby si to nikto nevšimol. Po práci som mal nejakú potýčku a Bob ma doslova vyspovedal a pomohol mi nájsť kliniku v Arizone. Nerád sa háda a hneď mi priamo povedal, že vie, čo robím a nepomohlo ani zatĺkanie," povedal Sizemore.

vb;xd;mt