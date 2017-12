Kylie Minogue sa chce vrátiť na televízne obrazovky

BRATISLAVA 16. februára (SITA) - Austrálska popová diva Kylie Minogue zvažuje návrat do seriálu

16. feb 2006 o 9:50 SITA

Neighbours. Hviezda stvárnila v obľúbenom televíznom seriáli Charlene Mitchell. Na televíznych obrazovkách sa objavila koncom 80-tych rokov. Kylie tvrdí, že vždy keď má čas, nikdy si nenechá pokračovanie seriálu ujsť. "Stále tam účinkujú nejakí herci, ktorí tam hrali aj v čase, keď som bola súčasťou seriálu," povedala 37-ročná speváčka a priznala, že natáčanie jej chýba. Ak by vraj dostala ponuku, asi by sa do seriálu vrátila.