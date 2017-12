Brigitte Bardot neznášala svoju slávu

16. feb 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 16. februára (SITA) - Francúzska herecká legenda Brigitte Bardot vraj v časoch svojej najväčšej slávy neznášala pozornosť médií, pretože ju prenasledovali všade, kam sa pohla. Táto sexuálna ikona 50. rokov, ktorá sa preslávila už vo svojich 18 rokoch účinkovaním vo filme Dedinka v Normandii, tvrdí, že sláva ju obrala o slobodu, ktorú bežne ľudia v jej veku mali. "To nebol život. Bola som väzňom samej seba, svojej tváre. Von som mohla chodiť iba v noci, aj to iba so závojom na hlave, aby ma nikto nespoznal. Nikdy som nemohla nakupovať. To nebola sloboda, a to som mala iba 20," povedala herečka. "Raz ma boleli zuby a musela som ísť k zubárovi. Na ulici ma naháňalo 80 fotografov na skútroch. Netušila som, čo mám robiť," dodala zanietená bojovníčka za práva zvierat.

