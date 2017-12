Na festivale v New Orleans vystúpi i Bob Dylan a Paul Simon

BRATISLAVA 16. februára (SITA/AP) - Hudobníci ako Fats Domino, Bob Dylan a Paul Simon sa pripoja ku Keithovi Urbanovi a Yolande Adams na tohoročnom hudobnom festivale New Orleans Jazz & Heritage Festival.

16. feb 2006 o 15:00 SITA

Festival by mal osláviť hudbu a kultúru v hurikánom zničenom meste. Organizátori v stredu oznámili doplnený zoznam stoviek známych hudobníkov z New Orleans. Pre mnohých z nich to znamená opätovný návrat do mesta džezu. "Skutočné srdce a duch festivalu i mesta New Orleans je v hudbe," povedal producent festivalu Quint Davis. "Je to sila, ktorá nás poháňa a definuje. Nie je to len zábava, hudba živí našu dušu," dodal.

Medzi inými tu vystúpia i Dave Matthews Band, Lionel Richie, Jimmy Buffett, Walter "Wolfman" Washington, speváci Charmaine Neville a Clarence "Frogman" Henry, klarinetista Michael White, Dr. John, klavirista Allen Toussaint, Rebirth Brass Band, klarinetista Pete Fountain, speváčka Marcia Ball a Dixie Cups. Festival sa uskutoční 28. až 30. apríla a 5. až 7. mája. Ako tradične sa festival uskutoční na jazdeckej dráhe New Orleans Fair Grounds, ktorú hurikán Katrina vážne poškodil. Festival funguje v New Orleans od roku 1970 a spolu s festivalom Mardi Gras patrí k najväčším kultúrnym udalostiam roka.