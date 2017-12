The Rolling Stones je najlepšie zarábajúcou skupinou roka

16. feb 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 16. februára (SITA/AFP) - Členovia skupiny The Rolling Stones síce sú starí, no ešte zďaleka nie sú za zenitom svojej slávy, keďže na jednom z najväčších hudobných trhov v USA sa podľa časopisu Forbes stali najlepšie predávajúcou skupinou roka. Skupina, ktorá pod vedením Micka Jaggera a Keitha Richardsa funguje už vyše štyri desaťročia, za predaj albumov a lístkov zarobila v roku 2005 v prepočte takmer 5,3 miliardy korún. Porazila tak i írsku skupinu U2 a britského speváka Eltona Johna.

Rešpektovaný ekonomický časopis Forbes podľa svojich prepočtov zistil, že na druhom mieste skončila práve skupina U2 so zárobkami v prepočte 4,7 miliardy korún, na tretej priečke sa umiestnil country spevák Kenny Chesney 3,4 miliardami korún na konte. "Skupina Rolling Stones nezarobila tak veľa na predaji albumov, ako na turné," napísal časopis.

Medzi najlepšie zarábajúce skupiny sa nedostala hip-hopová formácia Black Eyed Peas, ktorej albumu Monkey Business sa s troma miliónmi kópií predalo najviac v USA. Je to spôsobené tým, že priemerná cena jedného CD je 13 dolárov, kým cena lístka na koncert The Rolling Stones sa pohybuje okolo 100 dolárov. Štvrtou najlepšie zarábajúcou skupinou je podľa Forbes skupina Green Day, ktorá zarobila v prepočte 3,1 miliardy korún. Päticu najúspešnejších hudobných formácií uzatvára kalifornská klasika, skupina The Eagles s 2,64 miliardami korún. Šiesty skončil bývalý člen The Beatles Sir Paul McCartney (2,61 miliardy), siedma je kanadská diva Céline Dion (2,5 miliardy), ôsmy skončil 50 Cent (2,4 miliardy), za ktorým je roková skupina Dave Matthews Band (2,3 miliardy). Desiatku najlepšie zarábajúcich hudobníkov uzatvára Sir Elton John, ktorému sa v USA podarilo zarobiť v roku 2005 v prepočte dve miliardy korún.