Dokument o tragike dnešnej doby - Iné svety mal premiéru

BRATISLAVA 16. februára (SITA) - Premiéru nového filmu režiséra Marka Škopa, ktorú v stredu uviedlo bratislavské kino Tatra, otvorila ústredná postava dokumentu - 84-ročný Ján Lazorík.

16. feb 2006 o 14:15 SITA

Slovensko-český dokument vznikal v rôznorodom prostredí smutného a zároveň láskavého Veľkého Šariša. Škop v ňom prostredníctvom rôznych symbolov vstúpil kamerou do sveta obyčajných ľudí, ktorí sa s ním podelili o každodenné problémy aj radosti. Nazrel do rómskej osady, židovskej synagógy, krčmy, domácnosti mladej rodiny, života mladíka, ktorý sa ešte stále hľadá a s kamerou zašiel aj na futbalový zápas školákov či rusínske slávnosti.

Film Iné svety s podtitulom Made In Šariš je o meniacich sa ľudských hodnotách a človečenstve, ktoré sa zdá byť na ústupe. Škop sa obrazom a zvukom vracia do Veľkého Šariša, odkiaľ sám pochádza, a aj keď by sa zdalo, že slovenský východ je v mnohom spiatočnícky, myšlienky, ktoré v dokumente zazneli, sú vysoko nadčasové. Iné svety sú o kráse jedinečnosti každého človeka a tragike dnešnej doby, v ktorej človek zabúda na maličkosti, z ktorých vzišiel.

Tvorcom filmu sa podarilo zobraziť mnohé smutné udalosti dnešných dní vtipne a s nadhľadom. Ústredným bodom osudov hlavných hrdinov sa stal Šarišský hrad, týčiaci sa nad regiónom plným osobitostí, kde aj čas uteká akosi inak. Každý z hrdinov však vie, prečo by ho neopustil. Rusínsky karikaturista Fedor Vico to vyjadril pomocou spojitosti, ktorú našiel medzi Parížom, New Yorkom a Veľkým Šarišom. New York zdobí Socha slobody, no ľudia podľa neho nechcú slobodu. Parížu dominuje Eiffelova veža, ale ľudia netúžia ani po kultúre. Sú totiž smädní. A smäd sa vraj dá najlepšie utíšiť pivom práve tam, kde je on doma.