Divadlo A. Duchnoviča uvedie rozprávku Jána Drdu

16. feb 2006 o 16:30 SITA

PREŠOV 16. februára (SITA) – Národnostné Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove uvedie 24. februára o 17:00 premiéru rozprávky Čertove roztopaše. Autorom rozprávky je Ján Drda, ktorý ju napísal počas II. svetovej vojny a stala sa námetom pre slávny český film Hrátky s čertem. Režijne ju s hercami rusínskeho divadla naštudoval Rastislav Ballek. Ten na dnešnej tlačovej besede povedal, že sa určite nesnažia porovnávať s touto verziou. „Samotný text dáva priestor od bezbrehej zábavy až po filozofické podobenstvo. Každý, kto na predstavenie príde, mal by si z neho zobrať niečo pre seba. Záleží tiež od veku, či sú to deti v predškolskom veku, ktoré reagujú úplne spontánne, alebo sú to väčší školáci, ktorých zaujíma, aký človek vo svojej podstate je. Našim cieľom je pobaviť, potešiť, poučiť každého. Samozrejme, aj dospelého, ktorý sem privedie svojho potomka,“ uviedol na dnešnej tlačovej besede Ballek. Postavu veterána Martina Kabáta, ktorú vo filmovej verzii stvárnil Jozef Bek, naštudoval Sergej Hudák, ktorého režisér poveril aj svojou asistenciou. Hudbu a dramaturgiu má na starosti Róbert Mankovecký. Výprava je v rukách Štefana Hudáka.

Ako informoval riaditeľ DAD Marián Marko, v rozprávke z pekelného prostredia nebudú chýbať svetelné efekty, ktoré dotvárajú atmosféru nevyhnutne patriacu k čertom a pekelníkom. Aj preto s hrou nebudú môcť vystupovať na všetkých vidieckych scénach. Pre deti bude väčším lákadlom prísť na predstavenie do Prešova.