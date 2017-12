Shakira nie je feministka

16. feb 2006 o 18:15 SITA

BRATISLAVA 16. februára (SITA) - Kolumbijská speváčka Shakira vyhlásila, že rozhodne nie je feministka, pretože jej divoké ambície sú skôr mužského charakteru. "Nie som feministka. Teda, aspoň by som bola nerada, keby som mala toto označenie. Cítim sa veľmi žensky, no spôsob, akým sa vyrovnávam s vecami, mi pripadá viac mužský. Keď hovorím mužský, myslím agresívny. Je to spôsob, akým si plním svoje sny," povedala populárna speváčka, ktorá má už od svojich 14 rokov so spoločnosťou Sony profesionálnu nahrávaciu zmluvu.