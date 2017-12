Hviezda, ktorá vie všetko a nič - Paris Hilton

BRATISLAVA 16. februára (SITA) - Paris Whitney Hilton sa narodila 17. februára 1981 v New Yorku. Nikto presne nevie, kým chce byť, pretože každú chvíľu sa skúša presadiť v inej oblasti šoubiznisu. Zväčša ...

BRATISLAVA 16. februára (SITA) - Paris Whitney Hilton sa narodila 17. februára 1981 v New Yorku. Nikto presne nevie, kým chce byť, pretože každú chvíľu sa skúša presadiť v inej oblasti šoubiznisu. Zväčša na seba púta pozornosť väčšími či menšími škandálmi a priatelia jej nepovedia ináč ako Hviezda, či Princezná. Čokoľvek však bude Paris robiť, isté je, že rukami sa živiť nebude. Bohatstvo ju obklopovalo už od detstva. Narodila sa ako najstaršia zo štyroch detí Richarda a Kathy Hiltonovcov. Jej otec je vnukom zakladateľa hotelového impéria Conrada Hiltona. Ten v roku 1979 zomrel a svojim deťom zo svojho kráľovstva nezanechal nič. Napokon sa ale jeho synovi Barronovi podarilo majetok vysúdiť. V súčasnosti sa majetok rodiny odhaduje na niekoľko miliárd dolárov. Paris by z nich mala zdediť viac ako päťdesiat miliónov. Dedičstvo sa totiž bude deliť aj medzi jej súrodencov - sestru Nicky a bratov Barrona Nicholasa a Conrada Hughesa.

Paris vyrastala striedavo v luxuse hotela Waldorf-Astoria na Manhattane, rezidencie v Beverly Hills a Hamptons na Long Islande. Študovala na súkromnej strednej škole. Na univerzitu sa ale neprihlásila. Vrhla sa radšej do vĺn modelingu a postupne sa dostala aj do filmu. Debutovala filmom Kúzelník v roku 1991. Na ďalšiu príležitosť čakala celých deväť rokov. Napokon ju oslovil režisér trileru Sweetie Pie. V roku 2001 prijala ponuku vo filme Zoolander a v roku 2003 vo filmoch Kocúr, Wonderland Masaker a iných. Okrem toho začala natáčať reality šou The Simple Life. V reality šou vystupovala s kamarátkou a rivalkou Nicole Richie. Obe sa mali oboznamovať so životom bežných ľudí.

Jeden z prvých škandálov rozpútala, keď sa v októbri 2003 objavila na internete kontroverzná videonahrávka Paris a jej bývalého priateľa Ricka Salomona, ako si spolu užívajú sex. Zakrátko sa nahrávka objavila v DVD verzii pod názvom One Night In Paris (Jedna noc v Paris/v Paríži). Nahrávku zverejnil Salomon, za čo ho Paris zažalovala. Upozorňovala na seba vo svete módy, televízie aj reklamy. Vďaka nahrávke sa zvýšila jej cena na trhu. V tom istom roku bola podľa módneho kritika Richarda Selzera najhoršie oblečenou celebritou.

V roku 2004 natočila päť filmov, medzi ktorými bol aj Život s Helenou. Vlani ju diváci mohli vidieť aj vo filmoch Dom voskových figurín, Pledge This! a v pokračovaní reality šou The Simple Life: Interns. Pred natočením prvého z menovaných filmov sa zapojila do kampane rapera Puffa Daddyho "Vote Or Die" (Chod voliť, alebo zomri), ktorá apelovala na mládež, aby počas prezidentských volieb využila svoje volebné právo. Po voľbách sa ale ukázalo, že sa ich nezúčastnila ani sama aktivistka. Dokonca nebola ani zaregistrovaná na zozname voličov. Vo filme Dom voskových figurín napokon Paris zomrie a na plagáte k filmu sa potom výstižne objavilo heslo: "Pozrite sa, ako Paris umiera".

Paris je povestná svojou márnotratnosťou a v Hollywoode nesmie chýbať na žiadnom večierku. Na svoje 21. narodeniny napríklad usporiadala päť večierkov v New Yorku, Las Vegas, Londýne, Hollywoode and Tokiu.

Svoju slávu využila aj tak, že si založila vlastnú módnu značku, pod ktorou sa predáva oblečenie, šperky či parfumy. Ani to však ambicióznej Paris nestačilo. Na jeseň 2004 vydala vlastnú knihu s titulom Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose. Neskúsená autorka v nej ponúka rady do života. Aj napriek tomu, že kniha vonkoncom nepatrí medzi literatúru pre priemerného čitateľa, zaradila sa medzi bestsellery. Paris sa začala zaujímať aj o hudbu a túži vydať vlastný album. V roku 2004 založila vlastnú nahrávaciu spoločnosť Heiress Records.

Minulý rok sa objavila v májovom vydaní pánskeho magazínu Playboy, ktorý ju označil za sexy hviezdu roka. Zvečnili ju aj karikaturisti seriálu South Park, ktorí ju v jednom z dielov zosmiešnili rovnako, ako mnoho iných celebrít.

Paris vlastní čivavu Tinkerbella a psa Bambi.

Po prvý raz sa zasnúbila v roku 2001 s hercom a modelom Jasonom Shawom. V minulosti sa jej meno spájalo aj s hercom Leonardom DiCapriom, Edwardom Furlongom, Jamiem Kennedym, Simonom Rexom, austrálskym idolom Robom Millsom, spevákom Deryckom Whibleyom, producentom Robertom Evansom, boxerom Oscarom De La Hoyaom, a majiteľom nočného klubu Ingridom Casaresom. Chodila aj so spevákom Nickom Carterom. V roku 2005 sa zasnúbila s Grékom Parisom Latsisom, no ich vzťah sa rozpadol.

Paris, ktorej priezvisko má nórsky pôvod, si vždy rada zahrá golf a najradšej má ružovú farbu. Nechcem, aby ma ľudia poznali ako dedičku rodiny Hiltonovcov. Chcem, aby si ma zapamätali ako Paris," tvrdí a zdá sa, že je pre to schopná urobiť čokoľvek.