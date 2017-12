Legendárny Elán nahradia v piatok chytľavé diskorytmy

BRATISLAVA 16. februára (SITA) - Po nestarnúcich textoch legendárnej slovenskej skupiny Elán sa ďalšie kolo SuperStar bude niesť v chytľavých disko rytmoch. Nádejné talenty slovenskej hudobnej scény musia ...

16. feb 2006 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 16. februára (SITA) - Po nestarnúcich textoch legendárnej slovenskej skupiny Elán sa ďalšie kolo SuperStar bude niesť v chytľavých disko rytmoch. Nádejné talenty slovenskej hudobnej scény musia tentokrát okrem svojich speváckych schopností predviesť i tie tanečné. Od skončenia minulého kola každý deň hodinu a pol poctivo nacvičujú choreografiu.

Ako sami uviedli na tlačovej konferencii, nie každému bola práve kombinácia tanec - spev po chuti. "Čo sa týka tanca, som úplne drevo," reagoval Peter Cmorík, jeden z favoritov súťaže. Inak sa na vec pozerala Barbora Balúchová z Malaciek, ktorá má skúsenosti aj s folklórnym tancom. "Veľmi sa teším, konečne si budem môcť poriadne zatancovať," spresnila. Matej Koreň zaujal neutrálny postoj. "Keď sa nezachránim spevom, tak aspoň tancom. Ak nie tancom, tak potom dovidenia," s úsmevom poznamenal Maťo.

Diváci v bratislavskej Incheba Expo Aréne sa stanú v porovnaní s minulým rokom svedkami aj niekoľkých nielen disko noviniek. Tou najpodstatnejšou je historicky prvý piaty porotca - choreograf Ján Ďurovčík. "Bude sa vyjadrovať k celkovému dojmu i spevu," informoval agentúru SITA manažér projektu Peter Kavecký. Na otázku, či aj v budúcnosti plánujú pridať k známemu kvartetu porotcov ešte jedného, zatiaľ nevedel odpovedať presne. "Dramaturgicky sme pripravení zapojiť niekoho aj v iných kolách. Či však ponuku príjmu, je vyslovene iba na nich," dodal. Ďalšou novinkou bude aj fakt, že tento raz bude kolo sústredené nie len do jedného desaťročia, ako tomu bolo v predchádzajúcom ročníku SuperStar. Zaznejú disko hity z deväťdesiatych rokov i počiatku 21. storočia.

"Takou zaujímavosťou bude oproti iným kolám aj choreografia. Budú sa hýbať po pódiu, robiť tanečné kreácie a mať sprievodnú tanečnú skupinu. Mali by to byť tri dievčatá," prezradil Kavecký. Fanúšikom, ktorí budú súťaž sledovať, nehrozia tento rok ani žiadne prekvapenia v podobe extravagantného oblečenia. "Nebude to pravdepodobne kričať," dodal Kavecký.