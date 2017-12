Van Halen pôjdu na turné, nie do reality show

17. feb 2006 o 9:10 SITA

BRATISLAVA 17. februára (SITA) - Bývalý frontman skupiny Van Halen David Lee Roth presviedča svojich bývalých kolegov zo skupiny, aby sa dali opäť dokopy a vyrazili na turné. S čím však nesúhlasí je, aby sa zaradili medzi hviezdy televíznych reality show, pretože by si ich ľudia už pre nič iné nepamätali. Spevák, ktorý v skupine spieval v rokoch 1978 až 1985, verí, že krátke turné opäť zvýši popularitu nielne celej skupine, ale aj sólovým projektom každého z členov. "Ľudia chcú, aby sme sa opäť dali dokopy. Nikto si nebude všímať, čo robíme jednotlivo, kým sa znova nevydáme na spoločné turné. Van Halen pôjde na trojmesačné turné. Viac by Eddie Van Halen nezvládol," povedal Lee Roth pre denník New York Daily News.