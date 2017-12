Speváka J. M. Montgomeryho zatkli za jazdu v opitosti

17. feb 2006 o 9:45 SITA

BRATISLAVA 17. februára (SITA/AP) - Amerického country speváka Johna Michaela Montgomeryho zatkli a obžalovali zo šoférovania pod vplyvom alkoholu a držby dvoch nabitých zbraní. Okrem toho polícia pri bežnej kontrole u speváka v aute našla i substanciu, o ktorej predpokladá, že je to droga. Podľa policajnej správy muži zákona u Montgomeryho v aute našli fľaštičku liekov pôvodne patriacu jednému z jeho priateľov, v ktorej však neboli lieky, ale pravdepodobne drogy. Spevákov právnik na súde požiadal o zrušenie žaloby, pretože ako vyhlásil, jeho klient je nevinný. Ako uviedla polícia, spevák nerešpektoval dopravné svetlá a pri zatýkaní z neho silno razil alkohol. Po niekoľkých hodinách väzby ho prepustili. "John Michael zatiaľ nie je v stave, aby sa k dopravnému incidentu vyjadroval. Čakáme na vyhotovenie kompletnej správy polície," povedal spevákov právnik Brent Caldwell a ďalej uviedol, že Montgomery má predpísané lieky proti bolesti. Ako dodal, spevák má i povolenie na zbrane, len ho pri zatknutí nemal pri sebe. Medzi Montgomeryho hity patria piesne ako I Love the Way You Love Me, I Swear a Sold (The Grundy County Auction Incident).