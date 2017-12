Po udeľovaní cien Grammy Madonne ošetrili pruh

17. feb 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 17. februára (SITA/AP) - Americká speváčka Madonna možno tancovala ako 20-ročná počas udeľovania prestížnych hudobných cien Grammy, no jej telo to už necelý týždeň po vystúpení pocítilo. Po odvážnych tanečných kreáciách 8. februára totiž speváčka vyhľadala lekársku pomoc v známom zdravotnom centre hviezd Cedars-Sinai, kde jej museli ošetriť pruh. Ako uviedol denník New York Post, 47-ročná Madonna sa po zákroku cíti slabá a bez chuti do jedla. No už dva dni po udeľovaní cien Grammy sa Madonna zúčastnila na večierku v Los Angeles, kde však podľa správ nič nejedla. Minulý rok v lete speváčka spadla z koňa a zlomila si kľúčnu kosť a tri rebrá.