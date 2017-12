S. Lumet a V. Diesel sa predstavili na berlínskom festivale

17. feb 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 17. februára (SITA/AP) - Americký režisér Sidney Lumet vyhlásil, že prekonal svoju nafúkanosť, keď do svojho najnovšieho filmu Dokážte mi vinu obsadil akčného hrdinu Vina Diesela. Obaja spoločne tento film o najdlhšom súdnom pojednávaní v dejinách USA predstavili na medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne. Diesel, ktorý účinkoval vo filmoch ako XXX či Rýchlo a zbesilo, si v najnovšej snímke vyskúšal úlohu Giacoma "Jackieho" DiNorscia, ktorý sa pred federálnym súdom v Newarku v New Jersey obhajoval celých 21 mesiacov. Súd skončil v auguste 1988 oslobodzujúcim rozsudkom pre DiNorscia a ďalších 19 obžalovaných v prípade vydierania. "My všetci nafúkaní snobi, vrátane mňa samotného, si o akčných hrdinoch myslíme svoje," povedal režisér Lumet. "Niečo podobné sme si zvykli myslieť i o krásnych ženách. Ak ste akčný hrdina a hviezda, znamená to, že neviete hrať, a to i napriek tomu, že to vôbec nemusí byť pravda," zložil komplikovanú poklonu Vinovi Dieselovi, ktorý sa pre film naučil kompletnú výpoveď DiNorscia pred súdom. Okrem toho pre rolu musel i pribrať a nosiť špeciálny make-up. "Moja fyzická kondícia prišla veľa, veľa rokov potom, čo som začal s herectvom," povedal kritikmi zaznávaný herec. Sidney Lumet, ktorý sa preslávil filmami ako Psie popoludnie, Network či Rozsudok, minulý rok získal čestného Oscara za celoživotné dielo. Jeho posledná snímka je v súťaži o hlavnú cenu berlínskeho festivalu Zlatého medveďa, ktorého vyhlásia už v sobotu.