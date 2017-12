Termíny jarnej koncertnej šnúry Horkýže Slíže a Chiki Liki Tu-A

BRATISLAVA 17. februára (SITA) - Svojské kapely Horkýže Slíže a Chiki Liki Tu-A vyrážajú 3. marca na spoločné turné. Spriaznené skupiny odohrajú v priebehu piatich týždňov spolu 21 koncertov po Slovensku ...

17. feb 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 17. februára (SITA) - Svojské kapely Horkýže Slíže a Chiki Liki Tu-A vyrážajú 3. marca na spoločné turné. Spriaznené skupiny odohrajú v priebehu piatich týždňov spolu 21 koncertov po Slovensku a Čechách. Chiki Liki Tu-A sa ešte pred šnúrou "rozcvičí" 2. marca vystúpením v levickom S-klube. Horkýže Slíže svojim fanúšikom predstavia skladby z aktuálneho albumu Živák z októbra 2005, určite nebudú chýbať ani osvedčené hity ako Malá Žužu, Maštaľ, Ja chaču tebja, Gilotína a ďalšie. Ich mladší kolegovia zase rozvášnia publikum albumom Dvojkilometrový jeleň, ktorý vydali vlani.

Skupina Horkýže slíže vznikla 4. novembra 1992 v Nitre. Zaslúžili sa o to spevák a basgitarista Peter Hrivňák alias Kuko, gitarista Marián Sabo alias Sabotér a bubeník Martin Košovan alias Košo. Svoj prvý koncert odohrali chlapci vo februári 1993 v DK Ivánka pri Dunaji. V tom istom roku nahrali Horkýže Slíže prvé demo so šiestimi skladbami. Začiatkom zimy 1994 sa zatvára skupina do štúdia a po úspešných koncertoch nahráva prvý neoficiálny album Prvý slíž s nákladom 600 kaziet. Výrazným zlomom v kariére je pre skupiny stretnutie s porotcom zo speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar Julom Viršíkom. Oslovila ho skladba Maštaľ, ktorú začul v regionálnom rádiu. Nasleduje singel a klip na pieseň Stretol veselý. Prelom rokov 1996 a 1997 sa spája s vydaním oficiálneho debutu V rámci oného. Onedlho sa na hudobné pulty dostáva aj nemenej úspešný album Vo štvorici po opici. Vždy s odstupom jedného roka nasledujú platne Ja chaču tebja, Festival Chorobná 2001, Best uff, Kýže slíž, Alibaba a 40 krátkych songov a Ritero Xaperle Bax. Najnovším albumom je Živák.

Prešovská skupina Chiki Liki Tu-A sa po prvý raz stretla v miestnej skúšobni v roku 1994. V tom čase ju tvorili hudobníci Martin Višňovský, Marián Ivan a Peter Šima. Ich prvé neoficiálne demo, ktoré nahrali aj s klávesákom Tomášom Višňovským v decembri 1996, obsahovalo 15 skladieb. Prvý album Nezatváraj Milan dvere vznikol vo februári 1998 a vyšiel na MC. Krátko na to sa stali Chiki Liki Tu-A hosťami trenčianskeho festivalu Pohoda. Rok 2000 znamená pre skupinu začiatok pravidelného nahrávania platní. Vychádza ich Budeš musel vlasy na blond prefarbil. S Agentúrou Pohoda sa spolupodieľali na projektoch Pohoda 97-01 a Kysak. Ďalší autorský album Choďte sa hrať pred vlastný vchod prišiel na rad v roku 2003. Aktuálnou platňou je Dvojkilometrový jeleň. Skupina hrá momentálne v zložení Martin Višňovský, Ľuboslav Petruška a Tomáš Višňovský. Chiki Liki Tu-A odohrali počas desiatich rokov existencie v ôsmich krajinách takmer 600 koncertov.