U mňa disco vôbec - ja som rocker

17. feb 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 17. februára (SITA) - Najstaršiu pesničku spomedzi všetkých finalistov SuperStar - Celebration od funky legendy Kool and the Gang, zaspieva Peter Cmorík. Ako uviedol, dnešné kolo mu je proti srsti. "U mňa disco vôbec - ja som rocker. Keď to ale však už musí byť, tak som si vybral takú vec, ktorá patrí do klasiky a dnes rozprúdi krv v žilách tak ako pred dvadsiatimi rokmi. Dúfam, že ju odspievam dobre," vyjadril sa pre agentúru SITA. Na javisku mu pri speve budú chýbať vokály. "Je to škoda. Myslel som si, že vokalisti budú aj v tomto kole, ale to nevadí spravím to tak, aby sa to nejakým spôsobom ustálo," prezradil jeden z favoritov súťaže. Pokiaľ ide o choreografiu, páči sa mu a zatiaľ je s ňou spokojný. "Čudoval som sa, lebo si nepripadám, ako nejaký veľký talent. Napriek tomu mi to celkom išlo. Vymysleli to tak, aby ma to neobmedzovalo pri spievaní," dodal.

V piatkovom finále tiež odznejú piesne Kate Ryan - Only if I (Barbora Balúchová), Simply Red - Sunrise (Matej Koreň), Tom Jones - Sex Bomb (Martin Krausz), Jennifer Lopez - Waiting for Tonight (Mária Bundová), Robbie Williams - Rock DJ (Jakub Petraník), Enrique Iglesias - Escape (Peter Bažík), Michal David - Non-Stop (Petra Kepeňová) a Rock Your Body - Justin Timberlake (Ivan Štroffek).