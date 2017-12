Shakira a Wyclef Jean hladujú pre nový videoklip

17. feb 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 17. februára (SITA) - Kolumbijská speváčka Shakira a člen skupiny The Fugees Wyclef Jean sa rozhodli, že budú spoločne hladovať, aby zistili, kto bude v ich novom spoločnom videoklipe vyzerať v lepšej forme. Toto spevácke duo spoločne nahralo pieseň Hips Don't Lie a momentálne sa pripravuje na natočenie sprievodného videoklipu v niektorej z exotických oblastí sveta. No potom, ako sa Wyclef Jean dozvedel, ako sa Shakira pripravuje na nakrúcanie, rozhodol sa, že aj on bude držať hladovku, aby sa k nej vo videoklipe čo najviac hodil. "V utorok (21. februára) ideme nakrúcať video. Počul som, že Shakira drží sedemdňovú diétu, tak som si povedal, že ani ja nebudem najbližších sedem dní jesť. Hladujem a som hladný," povedal spevák.