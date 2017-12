Berlinale vyslalo politický signál: Vyhral bosniansky film Grbavica

Berlín 18. februára (TASR) - Film Grbavica bosnianskej režisérky Jasmily Zbaničovej získal dnes večer na 56. ročníku medzinárodného filmového festivalu ...

18. feb 2006 o 22:47 TASR

Berlín 18. februára (TASR) - Film Grbavica bosnianskej režisérky Jasmily Zbaničovej získal dnes večer na 56. ročníku medzinárodného filmového festivalu Berlinale hlavnú cenu - Zlatého medveďa. Oznámila to festivalová porota, ktorej predsedala britská herečka Charlotte Ramplingová.

Zbaničová sa systematicky zaoberá občianskou vojnou v Bosne a jej dopadmi na ľudí. Dojímavá dráma Grbavica rozpráva o utrpení bosnianskej ženy znásilnenej srbskými vojakmi. Má pubertálnu dcéra, ktorá sa neustále vypytuje na otca, ale matka sa jej neodváži povedať, že ju znásilnili.

"Chcem využiť túto príležitosť a všetkým pripomenúť, že vojnoví zločinci Radovan Karadžič a Ratko Mladič stále žijú nerušene v Európe," povedala s trofejou v ruke Zbaničová.

Strieborného medveďa si prevzal za celkový umelecký výkon nemecký herec Jürgen Vogel, ktorý fungoval vo filme Der freie Wille (Slobodná vôľa) ako herec, producent a spoluautor.

Rovnaké ocenenia pre najlepších hercov zostali tiež v Nemecku a dostali ich Sandra Hüllerová za úlohu v dráme Rekviem a Moritz Bleibtreu, ktorý si zahral vo filme Elementarteilchen režiséra Oskara Roehlera.

Cena za najlepšiu réžiu putovala do rúk Britov Michaela Winterbottoma a Mata Whitecrossa za film The Road to Guantanamo. Strieborného medveďa ako veľkú cenu poroty dostala rovnakým iránska politická komédia s témou futbalu Offside režiséra Džafara Panahího a dánska melancholická komédia En Soap, pod ktorú sa podpísal Pernille Fischer Christensen. Tento film sa stal aj najlepšou prvotinou.

O hlavné ceny renomovaného podujatia súťažilo 19 snímok, ďalších deväť filmov súťažnej sekcie premietli mimo konkurencie. Cenu Alfreda Bauera, dotovanú sumou 25.000 eur a nesúcu meno zakladateľa Berlinale, získal argentínsky film El custodio (Strážca) režiséra Rodriga Morena, ktorý podľa poroty otvoril nové perspektívy vo filmovom umení. Najlepšiu filmovú hudbu zložil Peter Kam pre hongkonsko-čínsku snímku Isabella.

V rámci Berlinale si filmové ceny Jupiter, o držiteľoch ktorých rozhodli čitatelia nemeckej mutácie mesačníka Cinema, prevzali dvojnásobná držiteľka Oscara Hilary Swanková (Chlapci neplačú) a nemecký režisér Marc Rothemund, ktorého snímka Sophie Scholl - Die letzten Tage figuruje v tomto roku medzi horúcimi kandidátmi na Oscara pre najlepší neanglicky hovoriaci film roka.

V programe tohtoročného Berlinale sa objavilo celkom 396 filmov z 56 krajín sveta. Ďalších 650 snímok uvideli záujemcovia na projekciách v rámci Európskeho filmového trhu.