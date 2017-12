nové CD na trhu

Korn: See you on the other side

20. feb 2006 o 9:20



Virgin records 2005

Nezvyčajne temný a plný melodiky je nový album nu metalovej veličiny Korn. Kalifornská partička okolo Jonathana Davisa, ktorá pred dvanástimi rokmi tento štýl tak úspešne vymodelovala zo základov grunge, hiphopu a metalu, sa gotickým opojením ani netají. Médiám siedmy album (ak nepočítame Greatest Hits z roku 2004) oficiálne predstavovala na cintoríne. Davis sa musel cítiť ako doma, veď kým ho začala živiť hudba, pracoval ako pohrebák.

See you on the other side vznikalo už bez gitaristu Briana Welscha, ktorý prepadol náboženskej viere. Zanevrel na "zlú" hudbu Korn, ako sám vyhlásil a dal sa na cestu Ježiša Krista (naposledy pomáhal misionárom v Indii). Aj preto je nové dielko amerických zbohatlíkov iné. Ponurejšie, pokojnejšie, no s veľkými ambíciami. Až na úvodnú hitovku Twisted Transistor, odkrývajú zvyšné skladby čaro až po viacerých počúvaniach. O to je objavovanie zaujímavejšie.

In Flames: Come clarity

Nuclear Blast 2006

Moderný metal švédskych melodikov si so záplavou ich nástupcov len ťažko pomýlite. Charakteristický vokál Andersa Fridéna, rytmika dvojice Jesper Strömblad (gitara) - Daniel Svensson (bicie) a energický zvuk plný digitálnych hračičiek zabezpečili severanom pevnú pozíciu v elitnej spoločnosti. In Flames si ju vydobyli i usilovnosťou pripomínajúcou továrenskú výrobu. Odstupy medzi vydaním jednotlivých albumov sú čoraz kratšie. Come Clarity, v poradí ôsmu nahrávku, delí od predošlého počinu Soundtrack to your Escape len rok. Za šesť rokov nového tisícročia sa prezentovali už štvrtým albumom. "Skvelým. Prvý skutočne dobrý album nového roka," hlási hrdo britský mesačník Metal Hammer.

Dragonforce: Inhuman Rampage

Sanctuary records 2006

Tak má vyzerať speed metal. Britský Dragonforce to na svojom treťom albume rozbalili od podlahy. Gitary sú ešte rýchlejšie než na Sonic Firestorm spred dvoch rokov či debute Valley of the Damned z roku 2003. Do toho mohutné spevné refrény a neutíchajúca energia. Metalový stroj ženie vpred najmä jediný cudzinec v kvintete - gitarista hongkonského pôvodu Herman Li. "Kombinácia intenzity, chaosu a melódie - to je naše poznávacie znamenia," tvrdí Li, hudobný samouk a veľký milovník Yngwieho Malmsteena. Jeho vplyv na Inhuman Rampage je v Liho sólach citeľný.

Himsa: Hail Horror

Prosthetic records 2006

Americká nezávislá firmička z Los Angeles Prosthetic records si od druhého albumu amerického kvinteta zo Seattlu sľubuje veľmi veľa. Metalcore (mix škandinávskeho melodického deathmetalu s americkým thrashmetalom) je čoraz populárnejší a album Hail Horror, ktorý sa na trh dostal 7. februára, tak má vydláždenú cestu za slávou. Pätica zúrivcov zo Seattlu vydala svoj plnohodnotný debut už pred tromi rokmi, no až pod plachtami nového zamestnávateľa našla Himsa správny vietor. Pod taktovkou dánskeho producenta Tue Madsena vypúšťa do sveta nadupaný album, z ktorého v diaľke cítiť melodiku Iron Maiden, neskrotnosť Slayer i naštvanosť švédskych Arch Enemy. Rockové médiá spozorneli, blíži sa vraj jedno z možných prekvapení roka. (rh)