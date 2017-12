Skrotená hora dominovala odovzdávaniu cien BAFTA

20. feb 2006 o 2:13 TASR

Londýn 20. februára (TASR) - Americký film Skrotená hora (Brokeback Mountain) o láske medzi dvoma mladými kovbojmi získal v nedeľu večer štyri ocenenia Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA), čo zvyšuje jeho nádeje pri odovzdávaní Oscarov o dva týždne.

Skrotená hora, ktorej komerčný úspech je nevídaný na film s homosexuálnou tematikou, priniesla tvorcom "britských Oscarov" v kategóriách najlepší film, najlepší režisér (Ang Lee), najlepší herec vo vedľajšej úlohe (Jake Gyllenhaal) a najlepší adaptovaný scenár.

V kategórii najlepší film Hora skrotila aj silnú konkurenciu snímok Capote, Crash, Good Night, and Good Luck (Dobrú noc a veľa šťastia) a britského favorita The Constant Gardener (Nepohodlný), ktorý napriek desiatim nomináciám získal len jedinú cenu za strih. Tri ocenenia si z Londýna odniesla snímka Gejša (Memoirs of a Geisha) - za najlepšiu kameru, hudbu a kostýmy.

Najlepším hercom v hlavnej úlohe sa tento rok stal Philip Seymour Hoffman za stvárnenie autora Trumana Capoteho v životopisnom filme Capote. Najlepšou herečkou je Reese Witherspoonová, ktorá v snímke o živote Johnnyho Casha Walk the Line hrá jeho manželku a múzu June Carterovú Cashovú.

Cenu určenú herečkám vo vedľajšej úlohe si prevzala Thandie Newtonová za účinkovanie v snímke Crash, ktorá z deviatich nominácií premenila na ocenenie ďalšiu v kategórii najlepší pôvodný scenár.

Za najlepší britský film BAFTA vyhlásila animovanú snímku Wallace & Gromit: Prekliatie králikodlaka. Za ďalšiu britskú snímku Pýcha a predsudok (Pride and Prejudice) si jej režisér Joe Wright vyslúžil cenu pre najlepšieho prvýkrát natáčajúceho režiséra.

Najlepším filmom v inom ako anglickom jazyku sa stala francúzska snímka De battre mon coeur s'est arreté (Tlkot môjho srdca sa zastavil). Cenu za mimoriadny prínos pre filmové odvetvie dostal od britskej akadémie producent David Puttnam.

Sklamanie okrem tvorcov domáceho filmu The Constant Gardener zrejme zažil aj americký herec, režisér a scenárista George Clooney. S prázdnymi rukami išiel domov aj napriek štyrom nomináciám - trom za film Good Night, and Good Luck a jednou za účinkovanie v politickom trileri Syriana.