Zomrel gangsterský herec Richard Bright

20. feb 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 20. februára (SITA/AP) - Americký herec Richard Bright, známy z trilógie Francisa Forda Coppolu Krstný otec a seriálu Sopranovci, zahynul vo veku 68 rokov pri dopravnej nehode, keď ho v New Yorku zrazil autobus. Ako povedal policajný vyšetrovateľ Bernard Gifford z Manhattanu, autobus herca zrazil v sobotu o pol siedmej večer. Autobus bez zastavenia pokračoval na autobusovú stanicu Port Authority, kde ho už čakala polícia. Vodič si podľa výpovede nebol vedomý, že by bol niekoho zrazil. Polícia zatiaľ nikoho nezatkla.

Bright vo filmoch Krstný otec hral telesného strážcu rodiny Corleoneovcov, ktorých stvárnili Marlon Brando a Al Pacino. Okrem toho sa objavil i vo filmoch ako The Getaway, Once Upon a Time in America či Looking for Mr. Goodbar. Účinkoval tiež v seriáloch Hill Street Blues, Zákon a poriadok a Sopranovci. "Vždy tvrdil, že práca je preňho najväčšou odmenou," povedal jeho priateľ a kolega Brett Smiley. Richarda Brigtha v roku 1965 zatkli za obscénne vyjadrovanie v divadelnej hre The Beard, ktorú neskôr v San Farnciscu i zakázali. Obvinenia neskôr stiahli, keďže celý prípad sa začal posudzovať ako precedens v práve umelcov na slobodné vyjadrovanie.