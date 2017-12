Nocadeň basgitaristu Borisa nevymenia

20. feb 2006 o 10:20 SITA

BRATISLAVA 20. februára (SITA) - Basgitarista skupiny Nocadeň Boris Mihálik študuje v Londýne a tak sa kolegom z kapely nemôže venovať tak intenzívne, ako by chcel. Napriek tomu kapela 6. februára vydala štvrtý album s názvom Nestrieľajte do labutí a kolegovia sa ho podľa vlastných slov nechystajú vymeniť. Spevák Rasťo Kopina zdôrazňuje, že sa na neho môžu absolútne spoľahnúť. "Je to fakt, s ktorým sme sa naučili žiť. Náš basák je veľmi rozlietaný vetroplach, ale na druhej strane je veľmi talentovaný. Nemá zmysel ho nejako obmedzovať," konštatuje a ďalej hovorí, že sa o to kedysi pokúšali a skončilo to Borisovým odchodom z kapely. "Po mesiaci sa ale vrátil, lebo jeden bez druhého nemôžme fungovať. Poznáme sa dosť dlho, takže to tolerujeme," dodáva. I keď Boris nemôže odohrať s kapelou všetky koncerty a Nocadeň majú za neho náhradu, podľa Rasťa aj naďalej ostáva tvárou kapely.

Nahrávanie albumu Nestrieľajte do labutí Nocadeň podľa Rasťa absolvovali ako "niektoré kapely po dlhom fungovaní, kedy sa už neznášajú a nemôžu sa stretnúť v štúdiu. U nás to nebolo tak, že by sme sa nechceli vidieť, ale technické možnosti nám nedovolili, aby sme boli v danom momente na jednom mieste." Komunikáciu a spoluprácu im zjednodušuje internet. "Rozrobené skladby a nápady sme posielali Borisovi do Anglicka. Následne na to nám on posielal svoje nápady," vysvetľuje Rasťo spoluprácu na diaľku.