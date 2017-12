Manželka Samuela L. Jacksona s ním už nechce pracovať

20. feb 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 20. februára (SITA) - Manželka hollywoodskeho herca Samuela L. Jacksona Latanya Richardson vyhlásila, že už so svojím manželom nechce pred kamerami spolupracovať. Na príprave ich spoločného filmu Freedomland jej totiž neuveriteľne prekážalo, s akou starostlivosťou sa celý filmový štáb stará o jej muža. Pár sa spolu neobjavil pred filmovými kamerami viac ako desaťročie, no herečke to vraj raz a navždy stačilo. "Bol obrovská superstar. Nesprával sa zle, no bolo to pre mňa moc, vidieť ho v tom veľkom prívese, kým ja som bývala v maličkej izbe v hoteli. Ťažko som to znášala. On sa na pľac nechal voziť, ja som tam chodila pešo. Vďaka takémuto zážitku s ním už nechcem účinkovať v spoločnom filme," povedala Richardson.