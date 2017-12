Teri Hatcher túži po monogamnom vzťahu

BRATISLAVA 20. februára (SITA) - Hviezda zo seriálu Desperate Housewives Teri Hatcher nie je spokojná so svojím milostným životom. Cíti sa osamelo, pretože za posledných deväť mesiacov neprežila žiadny ...

20. feb 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 20. februára (SITA) - Hviezda zo seriálu Desperate Housewives Teri Hatcher nie je spokojná so svojím milostným životom. Cíti sa osamelo, pretože za posledných deväť mesiacov neprežila žiadny románik. Svoj citový život považuje za prázdny a dokonca ho prirovnala k nočnej more. Herečka ale povedala, že ak v tom nemá byť láska, radšej nebude s nikým. "Nechcem sa vydávať, ale túžim po monogamnom vzťahu. Chcem byť s niekým, komu môžem veriť a na koho sa budem môcť spoľahnúť," povedala v rozhovore pre Home Journal. Hatcher by už konečne rada stretla muža, ktorý by jej bol oporou a pochopil jej najtajnejšie túžby.

Aj keď je 41-ročná Teri stále sama, lásku cez internet si zatiaľ nehľadala a údajne to nemá ani v pláne.