Alan Rickman ostáva verný svojej prvej láske - divadlu

BRATISLAVA 20. februára (SITA) - Angličan Alan Rickman pôsobil až do svojich 24 rokov prevažne ako divadelný herec. Práve v divadle ho objavil producent Joel Silver, ktorý mu ihneď ponúkol postavu vo filmovom hite Smrtonosná pasca. Odvtedy sa Rickman predstavil vo viac ako 30 televíznych filmoch i kinofilmoch. Napriek tomu ale ostáva verný divadlu, ktoré je podľa neho magické a nazýva ho svojou prvou láskou. Mnohé filmové ponuky odmietol preto, že dal prednosť divadlu.

Narodil sa 21. februára 1946 ako Alan Sidney Patrick Rickman waleskej metodistke a írskemu katolíkovi. Jeho rodičia sa neprestajne dohadovali vo veciach náboženstva. Keď mal Alan osem rokov, rodina prišla o otca a matka sa musela sama postarať o štyri deti. Navštevoval Royal College of Art a chcel sa stať grafickým dizajnérom, ale ako 26-ročný získal štipendium na Kráľovskej akadémii dramatických umení, kde strávil tri roky a čoskoro si získal stabilné miesto na javiskách po celej Británii. Už počas štúdia získal Emile Litter Prize, Forbes Robertson Prize a Bancroft Gold Medal. V rokoch 1985 a 1986 pôsobil v Kráľovskej Shakespearovskej spoločnosti v Stratford-upon-Avon a Londýne. Uznanie si získal v roku 1985 výkonom v predstavení Les Liaisons Dangereuses Kráľovskej Shakespearovskej spoločnosti. Keď sa hra v roku 1986 presťahovala na druhú stranu Atlantiku - na Broadway, Rickman získal aj nomináciu na divadelnú cenu Tony.

V roku 1988 sa prvýkrát predstavil americkým filmovým divákom, keď si zahral nemeckého teroristu Hansa Grübera v prvej Smrtonosnej pasci. Nasledovalo niekoľko menej komerčných titulov ako Januárový muž (1989), Quigley u protinožcov (1990) alebo Truly Madly Deeply (1991). V postave hlavného záporného hrdinu sa na plátna kín vrátil v roku 1991 ako šerif z Nottinghamu v úspešnom filme Robin Hood: Kráľ zbojníkov s Kevinom Costnerom v hlavnej úlohe. V roku 1995 si zase zahral plukovníka Brandona v adaptácii románu Jane Austen Rozum a cit. O rok neskôr si zahral hlavnú úlohu v televíznom filme Uliho Edela Rasputin. Edelov film síce kritici zmietli zo stola, Rickmanov výkon však vychválili. Svoj komediálny talent predviedol vo filmoch ako Galaxy Quest, Dogma, Dohola alebo Láska nebeská. Najväčšie publikum si však získal ako profesor Severus Snape vo filmových adaptáciách kníh J. K. Rowling o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi. Postavu učiteľa elixírov ale dostal až potom, ako ju odmietol Tim Roth. Vo filmovej sérii o Harrym Potterovi sa stretol aj s Warwickom Davisom, ktorý si v nich zahral profesora Flitwicka. Rickman a Davis sa opäť stretli vo filme Stopárov sprievodca po Galaxii, kde si dokonca zahrali jednu postavu. Zatiaľ čo Davis v robotickom kostýme hral postavu Marvina, Rickman sa postaral o jeho hlas. Práve vďaka svojmu hlasu získal Alan množstvo ctiteliek. Zaujímavé preto je, že ako dieťa mal problémy s rečou - jeho čeľusť vraj bola príliš pevná a nedovoľovala mu dobre artikulovať. V roku 1997 nakrútil svoj režijný debut Zimný hosť. Vo filme si spolu zahrali Emma Thompson a jej matka Phyllida Law.

Rickman sa doposiaľ neoženil. Už od školských čias ale udržiava romantický vzťah s Rimou Horton. V roku 1995 ho časopis Empire zaradil do stovky najsexi hercov všetkých čias. V rovnakom časopise sa umiestnil na 19. mieste medzi najlepšími filmovými hviezdami nad 50 rokov. Výkonom v Smrtonosnej pasci sa zaradil na 46. miesto rebríčka najlepších hrdinov a zloduchov Amerického filmového inštitútu. Dvakrát bol nominovaný na Laurence Olivier Award v kategórii najlepší divadelný herec. Najprv v roku 1987 za predstavenie Les Liaisons Dangereuses a v roku 2002 za výkon v hre Private Lives. Rovnaké postavy mu vyniesli aj dve nominácie na divadelné ceny Tony. Ceny však zbiera aj na poli filmu. Za výkon vo filme Mesmer ho na montrealskom filmovom festivale vyhlásili za najlepšieho herca. Za filmy Rozum a cit a Michael Collins bol nominovaný na ceny BAFTA. Za stvárnenie šerifa z Nottinghamu získal cenu BAFTA za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Truly Madly Deeply, Zatvor moje oči a Robin Hood: Kráľ zbojníkov mu vyniesli ceny Evening Standard v kategórii herec roka. Za stvárnenie Rasputina získal Rickman v roku 1996 cenu Emmy, Zlatý glóbus i cenu Screen Actors Guild Award. Najbližšie by sa mal na plátnach kín objaviť vo filmoch Snowcake, Nobel Son a Perfume: The Story of a Murderer.