Predkapelami Soulfly bude Linea 77 a Konflikt

20. feb 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 20. februára (SITA) - Do Bratislavy už onedlho pricestuje hudobná formácia Soulfly, ktorá vystúpi v priestoroch Parku kultúry a oddychu v sobotu 4. marca o 20:00. Ich koncert príde podporiť aj predkapela Linea 77 a slovenská punková skupina Konflikt.

Skupina Linea 77 pochádza z Talianska. Originálny názov si jej členovia zvolili podľa linky autobusovej dopravy. Svoj prvý album Every Thing In Its Place vydala Linea 77 v roku 1995. Vystupovala v Taliansku, ale postupne ju spoznali aj v zahraničí. Počas turné vo Veľkej Británii odohrala 23 koncertov, kde s ňou vystúpili napríklad skupiny Chinaski, Dade, Nitto, Emo a iné.

Na svojom konte má Linea 77 stovky koncertov po celej Európe. Vrchol svojej kariéry zaznamenala v roku 2001, kedy hrala na England´s Reading Festival. Následne prerazila hitom v angličtine Third Moon. Skupina sa zapojila aj do benefičnej kampane zameranej na boj proti ochoreniu AIDS. Po letnom turné v roku 2005 sa pustila do realizácie štvrtého albumu. Na Slovensku vystúpi po prvý raz.

Punková skupina Konflikt vznikla v roku 1990 pod názvom Azyl. Názov na Konflikt A si zmenila v roku 1992. Do povedomia sa dostala po vydaní debutového albumu Takí sme. Do roku 1997 sa zostava niekoľkokrát menila. V roku 1993 po prvý raz koncertovala už aj v zahraničí. V roku 2000 oslovila kapelu nemecká punková legenda Daily Terror. V novembri 2001 vydal Konflikt svoj tretí album pod názvom No Return... . V apríli 2005 formácia oslávila svoje pätnáste narodeniny. V marci tohto roku sa na pulty predajní dostane jej štvrtý radový album.