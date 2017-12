Nominácie na ceny NAACP

Kategória Nominovaní

Najlepší komediálny seriál The Bernie Mac Show (FOX)

The Boondocks (Cartoon Network)

Everybody Hates Chris (UPN)

Girlfriends (UPN)

Half & Half (UPN)

Najlepší herec v komediálnom seriáli Bernie Mac - The Bernie Mac Show (FOX)

Donald Faison – Scrubs (NBC)

George Lopez – George Lopez (ABC)

Omar Gooding – Barbershop (Showtime)

Tyler James Williams – Everybody Hates Chris (UPN)

Najlepšia herečka v komediálnom seriáli Holly Robinson Peete – Love, Inc. (UPN)

Jill Marie Jones – Girlfriends (UPN)

Rachel True – Half & Half (UPN)

Tichina Arnold – Everybody Hates Chris (UPN)

Tracee Ellis Ross – Girlfriends (UPN)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe v komediálnom seriáli Chico Benymon – Half & Half (UPN)

Kenan Thompson – Saturday Night Live (NBC)

Mehcad Brooks – Desperate Housewives (ABC)

Reggie Hayes – Girlfriends (UPN)

Terry Crews – Everybody Hates Chris (UPN)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe v komediálnom seriáli Camille Winbush – The Bernie Mac Show (FOX)

Kellita Smith – The Bernie Mac Show (FOX)

Telma Hopkins – Half & Half (UPN)

Valarie Pettiford – Half & Half (UPN)

Wanda Sykes – Curb Your Enthusiasm (HBO)

Najlepší dramatický seriál Commander In Chief (ABC)

CSI: Kriminálka Miami (CBS)

Grey’s Anatomy (ABC)

House (FOX)

Nezvestní (ABC)

Najlepší herec v dramatickom seriáli Hill Harper – CSI: Kriminálka New York (CBS)

Ice-T – Law & Order: Special Victims Unit (NBC)

Isaiah Washington – Grey’s Anatomy (ABC)

Jesse L. Martin – Zákon a poriadok (NBC)

Omar Epps – House (FOX)

Najlepšia herečka v dramatickom seriáli CCH Pounder – The Shield (FX)

Khandi Alexander – CSI: Kriminálka Miami (CBS)

Kimberly Elise – Close To Home (CBS)

Marianne Jean Baptiste – Without A Trace (CBS)

Vivica A. Fox – Missing (Lifetime)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe v dramatickom seriáli Dennis Haysbert – 24 hodín (FOX)

Gary Dourdan – CSI: Kriminálka Las Vegas (CBS)

Harry Lennix – Commander in Chief (ABC)

James Pickens, Jr. – Grey’s Anatomy (ABC)

Mekhi Phifer – Pohotovosť (NBC)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe v dramatickom seriáli Aisha Tyler – 24 hodín (FOX)

Chandra Wilson – Grey’s Anatomy (ABC)

Kerry Washington – Boston Legal (ABC)

Pam Grier – The L Word (Showtime)

S. Epatha Merkerson – Zákon a poriadok (NBC)

Najlepší televízny film, miniseriál alebo dramatický špeciál Lackawanna Blues (HBO)

Mississippi Justice (Court TV)

Sometimes in April (HBO)

The Reading Room (Hallmark Channel)

Their Eyes Were Watching God (ABC)

Najlepší herec v televíznom filme, miniseriáli alebo dramatickom špeciáli Idris Elba – Sometimes in April (HBO)

Jeffrey Wright – Lackawanna Blues (HBO)

Michael Ealy – Their Eyes Were Watching God (ABC)

Ruben Santiago-Hudson – Their Eyes Were Watching

God (ABC)

Terrence Dashon Howard – Lackawanna Blues (HBO)

Najlepšia herečka v televíznom filme, miniseriáli alebo dramatickom špeciáli Carmen Ejogo – Lackawanna Blues (HBO)

Halle Berry – Their Eyes Were Watching God (ABC)

Macy Gray – Lackawanna Blues (HBO)

Rosie Perez – Lackawanna Blues (HBO)

S. Epatha Merkerson – Lackawanna Blues (HBO)

Najlepší herec v dennom dramatickom seriáli Antonio Sabato, Jr. – The Bold & The Beautiful (CBS)

Bryton McClure – Mladí a nepokojní (CBS)

Kristoff St. John – Mladí nepokojní (CBS)

Michael B. Jordan – All My Children (ABC)

Shemar Moore – Mladí a nepokojní (CBS)

Najlepšia herečka v dennom dramatickom seriáli Christel Khalil – Mladí a nepokojní (CBS)

Marla Gibbs – Passions (NBC)

Tonya Lee Williams – Mladí a nepokojní (CBS)

Tracey Ross – Passions (NBC)

Victoria Rowell – Mladí a nepokojní (CBS)

Najlepšie televízne správy, komentár alebo informácia CNN Pocta Rose Parks (CNN)

Judge Mathis (Syndicated)

Tavis Smiley (PBS)

The Tyra Banks Show (Syndicated)

Unforgiveable Blackness: The Rise and Fall of Jack

Johnson (PBS)

Najlepší varietný program 2005 Black Movie Awards – A Celebration of Black

Cinema: Past, Present, and Future (TNT)

77. ročník cien Akadémie (ABC)

Ceny BET 2005 (BET)

Mo’Nique’s Fat Chance (Oxygen)

Russell Simmons Presents Def Poetry (HBO)

Najlepší herecký výkon v detskom seriáli Jo Marie Payton – The Proud Family Movie (Disney

/ABC)

Kevin Clash – Sesame Street (PBS)

Kyla Pratt – The Proud Family Movie (Disney /ABC)

Raven – That’s So Raven (Disney /ABC)

Tommy Davidson – The Proud Family Movie (Disney

/ABC)

Film

Kategória Nominovaní

Najlepší celovečerný film Coach Carter (Paramount Pictures)

Crash (Lionsgate Films)

Diary of a Mad Black Woman (Lionsgate Films)

Hitch: Liek moderného muža (Columbia Pictures)

Hustle & Flow (Paramount Classics)

Najlepší herec v celovečernom filme Laurence Fishburne – Assault on Precinct 13 (Rogue

Pictures)

Samuel L. Jackson – Coach Carter (Paramount Pictures)

Shemar Moore – Diary of a Mad Black Woman

(Lionsgate Films)

Terrence Howard – Hustle and Flow (Paramount

Classics)

Will Smith – Hitch: Liek moderného muža (Columbia Pictures)

Najlepšia herečka v celovečernom filme Kimberly Elise – Diary of a Mad Black Woman

(Lionsgate Films)

Queen Latifah – Beauty Shop (MGM)

Rosario Dawson – Rent (Revolution Studios/Columbia Pictures)

Ziyi Zhang – Gejša (Columbia

Pictures/Dreamworks Pictures/Spyglass Entertainment)

Zoe Saldana – Guess Who (Columbia Pictures)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe v celovečernom filme Anthony Anderson – Hustle & Flow (Paramount

Classics)

Chris ”Ludacris” Bridges – Crash (Lionsgate Films)

Don Cheadle – Crash (Lionsgate Films)

Larenz Tate – Crash (Lionsgate Films)

Terrence Howard – Crash (Lionsgate Films)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe v celovečernom filme Ashanti – Coach Carter (Paramount Pictures)

Cicely Tyson – Diary of a Mad Black Woman

(Lionsgate Films)

Elise Neal – Hustle & Flow (Paramount Classics)

Taraji P. Henson – Hustle & Flow (Paramount Classics)

Thandie Newton – Crash (Lionsgate Films)

Najlepší nezávislý alebo zahraničný film The Boys of Baraka – (THINKFilm)

Cape of Good Hope – (Wonder View

Films/Moonlighting Films Productions)

Nepohodlný – (Focus Features)

Mad Hot Ballroom – (Paramount Classics)

Syriana – (Warner Bros.)

Literatúra

Kategória Nominovaní

Najlepšie literárne dielo - fikcia 72 Hour Hold – Bebe Moore Campbell (Alfred A.

Knopf)

Fledging – Octavia Butler (Seven Stories Press)

Breaking the Cycle – Zane (Strebor Books

International/Simon and Schuster)

Cinnamon Kiss – Walter Mosley (Little, Brown &

Company)

Genevieve: A Novel – Eric Jerome Dickey (Dutton)

Najlepšie literárne dielo - literatúra faktu Blue Rage, Black Redemption: A Memoir by Stanley

Tookie Williams – Stanley Tookie Williams (Damamli

Pub Co.)

Is Bill Cosby Right? Or Has The Black Middle Class

Lost It’s Mind? – Michael Eric Dyson (Basic Civitas

Books)

The Autobiography of Medgar Evers: A Hero’s Life and

Legacy Revealed Through His Writings, Letters and

Speeches – Edited by Myrlie Evers-Williams and

Manning Marable (Basic Civitas Books)

50 Years After Brown: The State of Black Equality in

America – Anthony Asadullah Samad (Kabili Press, Inc.)

Winning The Race: Beyond The Crisis In Black

America – John McWhorter (Gotham Books)

Najlepšie literárne dielo - pre deti Girls Hold Up This World – Jada Pinkett Smith

(Scholastic/Cartwheel)

I Can Make A Difference – Marian Wright Edelman

(Harper Collins/ Amistad)

The School Is Not White! A True Story of the Civil

Rights Movement – Doreen Rappaport (Jump At The

Sun/ Hyperion Books for Children)

Honey Baby Sugar Child – Alice Faye Duncan (Simon

& Schuster Children's Books)

Please, Puppy, Please – Spike Lee (Simon & Schuster

Children's Publishing)

Hudba

Kategória Nominovaní

Najlepší nováčik Bobby Valentino (Island Def Jam)

Chris Brown (Jive)

Keyshia Cole (A & M Records)

Leela James (Warner Bros. Records)

Omarion (Sony Urban)

Najlepší spevák Common (Geffen)

Jamie Foxx (J Records)

Kanye West (Island Def Jam)

Kem (Universal Motown)

Stevie Wonder (Universal Motown)

Najlepšia speváčka Alicia Keys (J Records)

India.Arie (Universal Motown)

Mariah Carey (Island Def Jam)

Mary J. Blige (Geffen)

Toni Braxton (Universal Motown)

Najlepšie duo alebo skupina The Black Eyed Peas (A & M Records)

Destiny’s Child (Sony Urban Music)

Earth, Wind, and Fire (Sanctuary Records)

Floetry (Geffen)

Ray Charles and Various Artists (Rhino Entertainment)

Najlepší džezový umelec Billy Miles (Aezra Records)

Jermaine Gardner (Incredible Journey Productions)

Mike Phillips (Hidden Beach Recordings)

Najee (Heads Up Intl.)

Onaje Allan Gumbs (Ejano Music)

Najlepší gospelový umelec CeCe Winans – Purified (Sony BMG)

Donnie McClurkin – Psalms, Hymns, & Spiritual Songs (Zomba Label Group)

Kirk Franklin – Hero (Zomba Label Group)

Mary Mary – Mary Mary (Sony Urban Music)

Yolanda Adams – Day by Day (Atlantic/ WEA)

Najlepšie hudobné video Alicia Keys – Unbreakable (J Records)

Common – Testify (Geffen)

Destiny’s Child – Stand Up For Love (Sony Urban

Music)

Kanye West – Diamonds From Sierra Leone (Island Def Jam)

Mariah Carey – We Belong Together (Island Def Jam)

Najlepšia pieseň Be Without You – Mary J. Blige (Geffen)

Diamonds From Sierra Leone – Kanye West (Island Def Jam)

I Can’t Stop Loving You – Kem (Universal Motown)

Unbreakable – Alicia Keys (J Records)

We Belong Together – Mariah Carey (Island Def Jam)

Najlepší album Alicia Keys Unplugged – Alicia Keys (J Records)

The Breakthrough - Mary J. Blige (Geffen)

Emancipation of Mimi – Mariah Carey (Island Def Jam)

Late Registration – Kanye West (Island Def Jam)

So Amazing: An All-Star Tribute to Luther Vandross – Luther Vandross and Various Artists (J Records)

Réžia

Kategória Nominovaní

Najlepšia réžia v dramatickom seriáli Janice Cooke-Leonard – Charmed (WB)

Janice Cooke-Leonard – One Tree Hill (WB)

Janice Cooke-Leonard – Summerland (WB)

Paris Barclay – Cold Case (CBS)

Phillip G. Atwell – The Shield (FX)

Najlepšia réžia v komediálnom seriáli Eric Dean Seanton – That’s So Raven (Disney)

James D. Wilcox – My Wife & Kids (ABC)

Ken Whittingham – Everybody Hates Chris (UPN)

Mattie C. Caruthers – My Wife & Kids (ABC)

Millicent Shelton – The Bernie Mac Show (FOX)

Najlepšia réžia v celovečernom alebo televíznom filme George C. Wolfe – Lackawanna Blues (HBO)

John Singleton – Štyria bratia (Paramount Pictures)

Malcolm Lee – Roll Bounce (Fox Searchlight)

Thomas Carter – Coach Carter (Paramount Pictures)