Kultová kapela Massive Attack v Bratislave

BRATISLAVA 20. februára (SITA) - Už v júni tohto roku zavíta do Bratislavy kultová britská kapela Massive Attack. Skupina sa slovenskému publiku predvedie v stredu 14. júna v bratislavskej Expo Aréne.

20. feb 2006 o 17:05 SITA

Massive Attack debutovala kultovým albumom Blue Lines v roku 1991. Album sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany kritikov aj poslucháčov. Ich hudobný štýl dostal vďaka strednému až pomalému tempu a špecifickej atmosfére skladieb pomenovanie trip hop. Okrem stálych členov kapely na prvom albume hosťovala aj Shara Nelson, ktorá dala hlas skladbe Unfinished Sympathy. Na albume spolupracoval aj legendárny jamajský reggae spevák Horace Andy, známy svojím zvláštnym falsetto spevom a raper z Britsolu Tricky Kid.

Po prvom albume sa skupina na čas odmlčala. Druhý album s názvom Protection vyšiel v januári 1995. Otvára ho skladba Sly, ktorú naspievala speváčka nigérijského pôvodu Nicolette. Na albume okrem nej hosťovali aj Tracey Torn, Tricky a Horace Andy. Kritika ocenila aj album Protection a nadšenie vzbudil aj v radoch poslucháčov. Práve v tomto období začala kapela spolupracovať s Madom Professorom, ktorý je autorom zremixovaného druhého albumu kapely - No Protection. Massive Attack sa následne vydali na turné, počas ktorého nadviazali spoluprácu s Madonou. Vďaka tomu vznikla coververzia piesne I Want You.

V roku 1997 vydali singel Rising Son, ktorým predznamenali návrat na výslnie. Na vrchole sa ocitli aj vďaka zatiaľ najtemnejšiemu albumu Mezzanine z roku 1998. Nachádza sa na ňom napríklad hit Teardrop. Album bol nominovaný na zisk ocenenia Brit Awards v piatich kategóriách.

Vo februári 2003 vyšiel ich ďalší album 100th Window. Hosťuje na ňom írska rebelantka Sinnead O´Connor s piesňou Special Cases. Na albume spolupracoval aj Horace Andy. Okrem klasických albumov, Massive Attack vydali aj dva soundtracky a to k filmu Utrhnutý z reťaze a Bullet Boy.

V marci 2006 sa kapela chystá vydať singel Live With Me k albumu s názvom Collected. Ich piaty štúdiový album s názvom Weather Underground vyjde pravdepodobne začiatkom roku 2007. Album Collected sa Massive Attack rozhodli podporiť aj koncertnou šnúrou, v rámci ktorej prídu aj do Bratislavy.