Adam Ďurica pracuje na debutovom albume

21. feb 2006 o 11:05 SITA

BRATISLAVA 21. februára (SITA) - Adam Ďurica, účastník prvej semifinálovej desiatky prvej série Slovensko hľadá SuperStar a kandidát na Divokú kartu, pracuje na svojom debutovom albume. K fanúšikom by sa mal dostať v apríli tohto roka. Svoj spevácky talent, ktorým v SuperStar očaril najmä predsedu poroty Laca Lučeniča, spojil Ďurica s renomovanou producentskou dvojicou Dr. Sound a Peter Bič. Ich spolupráca trvá už vyše pol roka, pretože podľa spevákových slov sa muzikanti s nahrávaním nemajú kam ponáhľať. "Celý album robíme s pohodou, ale naplno a dúfam, že práve to z neho bude cítiť. Chceme, aby odzrkadlil vynikajúcu atmosféru, ktorá je s nami po celý čas v štúdiu," povedal pre agentúru SITA Adam.

Muzikanti sa už môžu pochváliť takmer tridsiatimi piesňami, z ktorých sa na platňu dostanú údajne len tie najlepšie. Podľa Ďuricu je možné, že v priebehu nahrávania ešte nejaké pribudnú. Finálne by vraj na platni mohlo byť 12 skladieb, pod ktorých texty sa podpíše spevákov menovec a kamarát Andy Ďurica. Hudbu na svoj debut zložil Adam spolu s Petrom Bičom. Vraj sa pohybuje na hrane tvrdšieho popu, ktorý je ťažko zaradiť do žánru. Hovoriť o singli a názve je podľa Adama ešte skoro. "Všetko je otvorené, lebo vždy je to najlepšie, ak veci prichádzajú spontánne. Čo sa týka piesní, všetky mám rovnako rád, pretože každá je iná a dokáže osloviť - ktorá má najväčšiu hitovosť, ukáže až čas," povedal.