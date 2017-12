V Hollywoode sa budú udeľovať ceny CAS za zvukovú montáž

Kategória Nominovaní

Čestné ocenenie za celoživotné dielo Michael Minkler

Čestné ocenenie pre filmára roka Quentin Tarantino

Najlepšia zvuková mixáž v celovečernom filme Crash

King Kong

Gejša

Walk The Line

Vojna svetov

Najlepšia zvuková mixáž v televíznych filmoch a miniseriáloch The End of the World

Empire

Lackawanna Blues

Sleeper Cell

Three Wise Guys

Najlepšia zvuková mixáž v televíznom seriáli CSI: Kriminálka Las Vegas

Deadwood

Rím

24 hodín

Západné krídlo

Najlepšia zvuková montáž v televíznom, varietnom alebo hudobnom programe alebo špeciáli Alien Planet

American Masters: Sweet Honey in the Rock: Raise Your Voice

Bruce Springsteen and the E Street Band: Hammersmith Odeon, London 1975

Red Flag: Thunder at Nellis

Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson

Najlepšia zvuková montáž na DVD The Batman vs Dracula

The Crow: Wicked Prayer

Family Guy Presents: Stewie Griffin - The Untold Story

Havoc

Lilo & Stitch 2