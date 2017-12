Stratené dievčatko - Drew Barrymore

BRATISLAVA 21. februára (SITA) - Kalifornčanka Drew Barrymore pochádza z hereckej rodiny a na kameru si zvykala už od detstva. Do pamäte filmových fanúšikov sa vryla v roku 1982 ako malá Gertie vo filme ...

BRATISLAVA 21. februára (SITA) - Kalifornčanka Drew Barrymore pochádza z hereckej rodiny a na kameru si zvykala už od detstva. Do pamäte filmových fanúšikov sa vryla v roku 1982 ako malá Gertie vo filme svojho krstného otca Stevena Spielberga E.T. - Mimozemšťan. Odvtedy zažila mnohé vzostupy a pády a v 31 rokoch má na svojom konte viac ako 40 filmov. V roku 1984 ju John Willis zaradil medzi dvanástich najsľubnejších hercov roka.

Drew Blyth Barrymore sa narodila 22. februára 1975 v kalifornskom Culver City ako vnučka úspešného herca Johna Barrymorea. Jej otec John Drew Barrymore tiež pôsobil ako herec a matka Ildiko Jaid Mako bola herečka a modelka maďarského pôvodu. Herecká kariéra malej Drew odštartovala už keď mala 11 mesiacov - objavila sa vtedy v reklame na jedlo pre psov. Ako sedemročná sa 20. novembra 1982 stala najmladším hosťom v histórii televíznej show Saturday Night Live. Zahrala si tam v parodickej scénke, v ktorej celému svetu prezradila, že zabila E.T.-ho.

V osemdesiatych rokoch si zahrala hlavné postavy vo filmoch ako Nezmieriteľné rozpory (1984) a vo dvoch adaptáciách príbehov Stephena Kinga - Firestarter (1984) a Mačacie oko (1985). Jej sľubnú kariéru však koncom osemdesiatych rokov zatienili problémy s drogami a alkoholom. Dokonca sa vraj v tom čase pokúsila o samovraždu. V roku 1989 uviedla film Far From Home a o rok neskôr vydala v spolupráci s Toddom Goldom autobiografickú knihu Little Girl Lost. Opísala v nej aj časy, keď sa ťažko vyrovnávala so slávou detskej hviezdy - ako deväťročná vraj už pila alkohol, ako desaťročná fajčila marihuanu a v dvanástich šnupala kokaín. Napriek komplikovanému dospievaniu, keď nakrútila len hŕstku filmov, začala jej hviezda skutočne stúpať v 90-tych rokoch. Kritici si ju všimli napríklad vo filmoch Jedovatý brečtan (1992), Pištoľníčky (1994), Batman navždy (1995), Dámska jazda (1995), Šialená láska (1995), Všetci hovoria: Milujem ťa (1996) alebo Vreskot (1996). Okrem romantických úloh vo filmoch ako Večný príbeh (1998) alebo Nepobozkaná (1999) sa predstavila aj v niekoľkých drámach - napríklad Chlapci v mojom živote (2001), čím dokázala svoju hereckú všestrannosť. 3. februára 2004 sa pridala k svojim slávnym príbuzným, keď odhalila svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy.

Keď sa v polovici deväťdesiatych rokov konečne vyhrabala z problémov, ďalej si udržiavala obraz "zlého dievčaťa" a na svoj návrat využila novonadobudnutú úlohu sex-symbolu. V januári 1995 pózovala nahá pre americké vydanie časopisu Playboy. Krstný otec, Steven Spielberg, jej preto na 20. narodeniny daroval prikrývku s lístočkom: Zakry sa. Spielberg nezabudol k darčeku priložiť ani kópie fotiek z Playboya, ktoré jeho grafici upravili tak, aby bola celá zahalená. V tom istom roku dokázala šokovať aj Davida Lettermana, ktorý je zvyčajne stopercentne vyrovnaný, keď mu počas vysielania vyskočila na stôl a bleskovo si pred ním zdvihla tričko. "Predstavenie" bolo súčasťou jej gratulácie k Lettermanovým narodeninám. V tom čase sa Drew niekoľkokrát vyzliekla aj vo filme.

Drew sa okrem svojho ťažkého dospievania dostávala na titulné stránky bulváru aj vďaka svojim komplikovaným vzťahom s mužmi. Jej prvým manželom bol Walesan Jeremy Thomas - majiteľ baru v Los Angeles. V čase sobáša sa poznali len šesť týždňov a rozhodli sa preň impulzívne uprostred noci. Improvizovanou sobášnou scénou sa stal Thomasov bar. Keď si 20. marca 1994 o piatej ráno povedali "áno," boli vraj obaja triezvi. O necelý rok neskôr, vo februári 1995, sa rozviedli. Jej druhým manželom sa 7. júla 2001 v Malibu stal Tom Green. Predtým sa však vzali neoficiálne ešte v marci v južnom Pacifiku. Rozviedli sa v októbri 2002. Medzičasom bola Drew zasnúbená aj s Jamiem Waltersom. Donedávna nosila snubný prsteň od bubeníka skupiny The Strokes Fabrizia Morettiho. Verejne sa priznala k bisexualite - ako tínedžerka vraj spala s mnohými ženami a nežnejšie pohlavie ju stále sexuálne priťahuje.

Keď Drew v roku 2004 zistila, že 23-ročná účastníčka reality show I Want a Famous Face, chce ísť na plastickú operáciu, aby mala tvár ako ona, zohnala si na ňu kontakt a prehovorila ju, aby si to rozmyslela. Herečka, ktorá je alergická na cesnak, včelie uštipnutie, parfumy a kávu, sa naposledy objavila v komédiách 50x a stále po prvý raz (2004) a Fanaticky zamilovaný (2005). Nedávno dokončila drámu Curtisa Hansona Lucky You. Za stvárnenie Gertie vo filme E.T., dostala honorár vo výške 75 000 dolárov, čo je v prepočte viac ako dva milióny slovenských korún. Snímka Charlieho anjeli jej v roku 2000 vyniesla deväť miliónov dolárov, asi 280 miliónov korún a pokračovanie z roku 2003 s názvom Charlieho anjeli: Na plný plyn celých 14 miliónov dolárov, teda asi 438 miliónov korún. Drew je krstnou mamou Frances Bean Cobain, 13-ročnej dcéry Kurta Cobaina a Courtney Love.