Eli Roth dostane pozvanie na Slovensko

21. feb 2006 o 15:40 SITA

BRATISLAVA 21. februára (SITA) - Režisér Eli Roth dostane na dnešnej pražskej premiére svojho filmu Hostel pozvanie na Slovensko. Ako agentúru SITA informovala PR manažérka Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Martina Greňová, rozhodli sa amerického hosťa pozvať na krátku profesionálnu infocestu, ktorú zvyčajne organizujú pre zástupcov zahraničných médií. Infocesty slúžia nielen na prezentáciu turistického potenciálu krajiny, ale najmä jej krásy a kultúrnych hodnôt. Roth si pozvanie vyslúžil kontroverzným zobrazením Slovenska vo svojej najnovšej hororovej snímke, ktorú nakrúcal v Čechách. Neustále však v každom rozhovore opakuje, že nikoho nechcel uraziť a Slovensko si vybral preto, že ho Američania vôbec nepoznajú. "V najlepšom prípade si myslia, že je to stále jedna krajina - Československo. O svojej ceste do Prahy som hovoril s jedným profesorom z Harvardu a ani on nevedel o rozdelení štátov. Môj film rozhodne nie je geografickým náučným dielom, skôr má poukázať na americkú ignoráciu okolitého sveta. Po prvom premietaní Hostelu v Amerike som dostal otázku: Existuje vôbec nejaké Slovensko alebo ste si ho vymyslel? A to sa nepýtalo malé dieťa alebo niekto negramotný, ale stredoškolský študent. Rád by som preto ľuďom na Slovensku odkázal, že v Hosteli vôbec nejde o ich krajinu, ale je to ukážka stereotypov, za ktoré hlavné postavy - Američania, poriadne zaplatia," uviedol Roth v rozhovore pre český portál idnes.cz, podľa ktorého režisér dokonca zvažoval zúčastniť sa premiéry v Bratislave.

Slovenská premiéra hororu Hostel je pripravená na štvrtok 23. februára. Hostel prichádza do kín so sloganom: Najdesivejší film za posledných desať rokov. Zároveň však so sebou nesie vlnu kontroverzie. Napriek tomu, že ho na Slovensku takmer nikto nevidel, všetci už vedia, že film robí našej krajine v zahraničí hanbu. Hororový príbeh dvoch mladých amerických študentov sa totiž odohráva v Bratislave a hlavné mesto Slovenska zobrazuje ako centrum zločinu, násilia a teroru. Hostel rozpráva príbeh dvoch kamarátov z americkej vysokej školy, ktorí túžia po netradičných zážitkoch a vydajú sa na cestu po Európe. V priebehu výletu sa k nim pripája Islanďan Oli, ktorý oboch dobrodruhov prehovorí, aby sa nasmerovali na to miesto, ktoré považujú americkí turisti za skutočné nebo – do istej ubytovne v odľahlom slovenskom meste plnom zúfalých, ale zároveň prekrásnych východoeurópskych dievčat. Keď sa ihneď po príchode bez problémov zoznámia s dvojicou miestnych krásavíc, zistia, že Oli neklamal. Zdanlivo pohodový sled udalostí však skoro vystrieda krutá realita. Obaja cestovatelia si uvedomia, že sa ponárajú do stále desivejšej situácie, ktorá je rovnako nebezpečná a temná ako najzvrátenejšie zákutia ľudskej duše. V réžii Eliho Rotha si zahrali Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson, Barbara Nedeljáková, Jana Kaderábková, Jan Vlasák, Rick Hoffman, Jennifer Lim a ďalší. V Rothovom filme po uliciach jazdia rozbité autá z čias totality, ľudia sledujú čiernobiele televízory a detské gangy zabíjajú aj pre žuvačku. Režisér chcel vraj iba zvýrazniť stereotypy, ktoré u väčšiny Američanov pretrvávajú a za zobrazenie Slovenska sa neskôr ospravedlnil. Vybral si ho vraj preto, že bolo pre jeho príbeh vhodné a pre americké publikum neznáme a exotické. "Chcel by som sa Slovákom ospravedlniť, že som z nich urobil maniakov," uviedol Roth pre agentúru Reuters. "No keď ho pozeráte pozorne, všimnete si, že zločiny tu páchajú Američania, Nemci, Japonci a Holanďania," dodal.