Legendárni Massive Attack si zahrajú prvýkrát na Slovensku

BRATISLAVA - V decembri koncertoval na Slovensku jej líder, v lete sa k nám vráti s ostatnými členmi. Reč je legendárnej formácii Massive Attack a producentovi Daddym G, ktorí štrnásteho júna vystúpia v bratislavskej Inchebe. Po vlaňajšom koncerte Prodigy

22. feb 2006 o 11:00 Oliver Rehák

Po Prodigy k nám prídu ďalšie legendy elektronickej hudby - Massive Attack. FOTO - MASSIVEATTACK.COM



tak u nás uvidíme ďalšiu špičku britskej scény.

Priekopníci elektronickej hudby, presnejšie žánru trip-hop, prídu na prvú návštevu Slovenska v rámci turné k dvojalbumu Collected. Na ňom kapela zbilancuje svoju päťnásťročnú impozantnú kariéru, fanúšikom ponúkne aj tri nové nahrávky a DVD so všetkými videoklipmi. Už o niekoľko dní by novinku mal predznamenať prvý singel, skladba Live With Me, ktorú naspieval 61-ročný jazzový spevák Terry Callier.

Skupina Massive Attack vznikla z trosiek bristolskej hip-hopovej formácie Wild Bunch. Traja zakladajúci členovia Robert "3D" del Naja, Grant "Daddy G" Marshall a Andrew "Mushroom" Vowles s hosťujúcimi spevákmi Sharou Nelson, Horacem Andym a Trickym (každý z nich dosiahol úspechy aj ako sólista) vydali v lete 1991 veľmi cenený debutový album Blue Lines.

Skladba Unfinished Sympathy sa stala neoficiálnou hymnou jednej generácie a Massive Attack vošli do histórie vďaka unikátnej kombinácii pomalých temp, melancholickej atmosféry a dunivých basových liniek, ktorá dala čoskoro názov samostatnému žánru, trip-hopu.

Na druhom albume Protection (1995) začali spolupracovať so šikovným producentom menom Mad Professor, ktorý pripravil jeho remixovú verziu. Nové pesničky prišli na svet v roku 1998, v podobe albumu Mezzanine. Za ďalšiu prelomovú nahrávku s nadčasovou hitovkou Teardrop získali päť nominácií na Brit Awards. Pred tromi rokmi vydali s hosťujúcou speváčkou Sinead O'Connor album 100th Window a po tohtoročnej avizovanej výberovke kapela sľubuje nový štúdiový album s pracovným názvom Weather Underground.

Lístky na bratislavský koncert Massive Attack sú v predaji v sieti Ticketportal.