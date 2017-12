Najobsadzovanejšia detská herečka - Dakota Fanning

BRATISLAVA 22. februára (SITA) - Najobsadzovanejšia detská herečka súčasnosti Dakota Fanning sa narodila 23. februára 1994 v meste Conyers v americkej Georgii. Narodila sa ako prvé dieťa Joy a Steva Fanningovcov.

22. feb 2006 o 15:50 SITA

Otec dal dcérke meno Dakota, ale matka chcela, aby sa volala Hannah. Napokon ju teda pokrstili Hannah Dakota.

Svoju výnimočnosť dokázala už ako dvojročná, keď sa naučila čítať. Nikoho preto neprekvapilo, keď vynechala materskú škôlku a ako štvorročná nastúpila priamo do prvej triedy. V súčasnosti sa vzdeláva doma, ovláda španielčinu a učí sa po francúzsky. Ako osemročná sa stala najmladším hercom v histórii, ktorý bol nominovaný na cenu Screen Actors Guild Award. Vyslúžila si ju stvárnením Lucy vo filme Ja som Sam (2001), kde si zahrala po boku Seana Penna. Predtým, ako sa dostala do sveta filmov, často hrala sama pre seba alebo pre rodinu. S obľubou si vraj strkala pod tričko plachtu a predstierala, že je tehotná. Svoju o štyri roky mladšiu sestru Mary Elle predvádzala ako svoje dieťa. Dnes už Elle pôsobí ako herečka - začínala hraním "mladších verzií" postáv svojej sestry vo filme Ja som Sam alebo v seriáli Unesení.

Dakota chodila do divadla neďaleko domu, kde deti každý týždeň pre svojich rodičov pripravili nejakú hru. Vedúci divadla si všimli, že medzi ostatnými deťmi vyčnieva a poradili jej rodičom, aby ju vzali do hereckej agentúry. Fanningovci strávili šesť týždňov v Los Angeles. Dakota tam napokon dostala svoju prvú prácu - vybrali si ju do reklamy na prací prášok. Rodina sa preto rozhodla definitívne presťahovať do Los Angeles a Dakota podpísala zmluvu s profesionálnou agentúrou. V roku 2000 sa objavila v niekoľkých epizódach seriálov ako Pohotovosť, C.S.I: Kriminálka Las Vegas alebo ako päťročná Ally McBeal v rovnomennom seriáli. O rok neskôr prišiel film Frajeri, kde si zahrala "dievčatko v parku" a malý filmový projekt Father Xmas. Jej veľká chvíľa ale prišla neskôr. Keď sa objavila na konkurze do filmu Ja som Sam, režisérka Jessie Nelson i celý štáb boli unesení jej "výnimočným talentom." Dakota sa vo filme predstavila po boku Seana Penna a Michelle Pfeiffer ako Lucy Diamond Dawson. Elle si vo filme zahrala dvojročnú Lucy.

Po filme Ja som Sam si jej talent všimli filmári na celom svete. Už o rok neskôr sa predstavila ako Abigail Jennings vo filme Trapped po boku hviezd ako Charlize Theron alebo Kevin Bacon. Nasledovalo Dievča na roztrhanie, kde si zahrala spolu s Reese Witherspoon - predstavila sa ako malá Reese. V roku 2002 prišli ešte ďalšie dva veľké projekty: detský film Hansel and Gretel a miniseriál Unesení v produkcii Stevena Spielberga. Dakota hrá jednu z hlavných postáv a je rozprávačkou celého príbehu. Rok 2003 bol pre malú herečku rovnako úspešný. Najprv si zahrala s Mikom Myersom vo filme Kocúr. Potom sa predstavila ako rozmaznané bohaté dievčatko po boku Brittany Murphy vo filme Dievča z lepšej spoločnosti a narozprávala postavu Kim v televíznom kreslenom filme Kim Possible: A Stitch in time. V roku 2004 si zahrala po boku dvojnásobného držiteľa Oscara Denzela Washingtona v trileri Muž v ohni. V roku 2005 sa najprv objavila v dráme Nine lives. Potom prišla Hra na schovávačku, kde si zahrala po boku ďalšieho dvojnásobného držiteľa Oscara Roberta DeNira. Kritici svorne tvrdili: Dakota podala minimálne rovnocenný výkon ako DeNiro. S ďalším významným hercom sa objavila na plátnach kín len o niekoľko mesiacov neskôr. Steven Spielberg si ju vybral ako dcéru Toma Cruisea do kinohitu Vojna svetov. Mnohí si opäť kládli otázku, kto bol vlastne hlavnou hviezdou filmu. Tom alebo Dakota?

Vo svojich dvanástich rokoch má Dakota už pomerne veľkú zbierku ocenení a ešte viac nominácií na rôzne prestížne filmové ceny. V roku 2001 dostala za film Ja som Sam cenu Broadcast Film Critics Association v kategórii Najlepšia mladá herečka. Keď si prišla na pódium pre cenu, bola príliš malá, aby dosiahla na mikrofón a mohla poďakovať. Orlando Bloom, ktorý jej cenu odovzdával, ju teda vzal na ruky a podržal ju pri mikrofóne, aby mohla v pokoji predniesť svoju "ďakovačku." Rovnakú cenu si prevzala aj tento rok za stvárnenie Rachel Ferrier vo Vojne svetov.

Dakota je skautkou a členkou Červeného kríža, zbiera bábiky a hrá na husliach. Keď nakrúcala smutné scény vo filme Ja som Sam, myslela vraj na smrť svojej zlatej rybičky Flounder. Všade so sebou nosí knižku detských mien a rada štrikuje. Šály od Dakoty majú vo svojich šatníkoch Tom Cruise, Robert De Niro, Denzel Washington, Steven Spielberg a Tim Robbins. Na svoje jedenáste narodeniny dostala od Toma Cruisa mobilný telefón a počas nakrúcania Vojny svetov jej daroval iPod plný hudby. Od Kurta Russella, ktorý hrá jej otca vo filme Dreamer: Inspired by a True Story, dostala koňa, ktorého nazvali Goldie. Vďaka účinkovaniu v tomto filme sa naučila jazdiť na koni. V máji 2005 dokončila nakrúcanie filmu Šarlotina pavučinka s Juliou Roberts a mala by sa objaviť aj v hlavnej úlohe nového spracovania príbehu Alica v krajine zázrakov. V decembri 2005 jej meno pribudlo do obsadenia filmov Coraline, The Secret Life of Bees a Hounddog. Uchádza sa aj o postavu Susie vo filme The Lovely Bones, ktorý na motívy románu Alice Sebold, pripravuje Peter Jackson. Jej hereckými vzormi sú Meryl Streep a Hilary Swank a "nielen preto, že sú skvelé herečky, ale aj preto, že sú to úžasné ženy."