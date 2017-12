Gorillaz na svetové turné nepôjdu

22. feb 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 22. februára (SITA) - Animovaná hudobná skupina Gorillaz upustila od svojich plánov na svetové turné, pretože by bolo veľmi nákladné priviesť animované postavičky na pódium a odohrať koncerty ako naozaj. Skupina, ktorá vznikla z nápadu Damona Albarna zo skupiny Blur a umelca Jamieho Hewletta, odohrala s veľkým úspechom pieseň na úvod odovzdávania cien Grammy spolu so speváčkou Madonnou. No stálo ich to v prepočte viac ako 47 miliónov korún, aby mohli postavičky Murdoc, 2-D, Russel a Noodle vystúpiť. "Nebude možné odohrať celé turné. Snažili sme sa všemožne, no cena by bola astronomická," povedal Hewlett.