Nový Hex príde na prelome apríla a mája

BRATISLAVA 22. februára (SITA) - S odstupom troch rokov od poslednej platne Víkend sa skupina Hex predstaví na prelome apríla a mája s novým albumom. Zatiaľ má pracovný názov Hviezda, finálne dostane iné meno. Muzikanti sa síce v štúdiu po prvý raz objavili ešte v apríli minulého roka, s výsledným materiálom však neboli spokojní a vymazali ho. Hexáci teda intenzívne nahrávajú od septembra 2005, podľa plánu by mali byť hotoví už koncom tohto mesiaca. "Odkazujem všetkým, že sa s tým veľa hráme, preto to bude veľmi dobrý album," zažartoval v rozhovore pre agentúru SITA spevák a basgitarista Tomáš Dohňanský, ktorého priaznivci Hexu poznajú pod pseudonymom Yxo. Podľa neho sa na albume odzrkadlí ten istý Hex, ktorý poznajú všetci, no s iným zvukom. "Začali sme robiť s Tomášom Slobodom, ktorý producentsky dohliada na zvuk a aj s nami nahráva gitaru - má veľký cit pre to, aby vždy všetko dobre znelo," uviedol Yxo na adresu speváka a gitaristu zo skupiny Le Payaco.

Fanúšikovia kapely sa môžu tešiť na jedenásť až trinásť hudobných lahôdok. Muzikanti ešte potrebujú nahrať jednu celú pieseň, do ostatných spev a mixy. Kompletne hotové sú zatiaľ štyri skladby. Vo veľkej miere tento raz ruku k dielu priložil najstarší člen kapely a gitarista Martin Žúži alias Fefe. Zaslúžil sa o všetky texty a spolu so spevákom, gitaristom a klávesákom Petrom Dudákom alias Ďuďom sa postaral aj o hudbu. "No čo, išla mu karta," povedal Yxo. Takmer všetky skladby na ôsmy album si nahrali Hexáci sami. Hostí prizvali len do dvoch piesní. Singel Život, ktorý je už nasadený v éteroch, dochutil gitarou a mandolínou Juraj Burian. Čerešničkou na pripravovanom albume budú Bratislavskí chalani. Podľa Yxa je to skladba o kamarátoch, ktorých má skupina v hlavnom meste. Preto ju aj s kamarátmi nahrali. Stopu svojho talentu v nej zanechajú bubeník Ďuro Vitéz a Tomáš Sloboda, obaja zo skupiny Le Payaco, spevák Lasky z kapely Para, spevák z punkovej formácie Hogo pogo Slimák a nebude v nej chýbať ani hlas Ďuďa z Hexu. Ochutnávky z platne ponúkne Hex už počas leta, keď vyrazí na vystúpenia po festivaloch. Promo turné k albumu chystá kapela na jeseň.

Skupina Hex vznikla v roku 1989, z pôvodných členov v nej zostali len Ďuďo a Yxo. Na svoj debut Ježiš Kristus nosí krátke nohavice čakala kapela tri roky. Nasledovali platne Abrakadabra a Hex. Po dvojročnej pauze vydala v máji 1997 Ultrapop a na vrchol rebríčkov ju vyniesli hity ako Maťo a Linda a Som on (snežný pluh). Stále miesto na slovenskej hudobnej scéne obhájila i platňa Supermarket. Na prelome tisícročí prekvapil Hex svojich priaznivcov dvojalbumom Všetko, čo mám rád. Stále aktuálnou platňou je Víkend z novembra 2002.