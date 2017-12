Jape vystúpi naživo v Bratislave

BRATISLAVA 22. februára (SITA) - Írsky pesničkár Jape sa predstaví koncertom v Bratislave. Vystúpenie sa bude konať vo štvrtok 2. marca v bratislavskom divadle Stoka. Jeho aktuálny album The Monkeys in ...

22. feb 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 22. februára (SITA) - Írsky pesničkár Jape sa predstaví koncertom v Bratislave. Vystúpenie sa bude konať vo štvrtok 2. marca v bratislavskom divadle Stoka. Jeho aktuálny album The Monkeys in the ZOO have more fun than me je prezentáciou singer/songwriter scény, no predsa nie v najužšom slova zmysle. Zahŕňa i folkové elementy, ktoré však zabalí do zaujímavejšieho obalu ako dovoľujú normy tohto hudobného smeru. Jape odhaľuje svoju experimentálnu stranu i zmysel pre humor pomocou "uleteného" folku štipkou elektroniky. Album vychádza na značke TMIAT. Produkčne sa na ňom podieľal Dublinčan Jimmy Eadie. Album poukazuje na duchaplnosť hudby Jape. Náhle prvky Stereolab, Kraftwerk či Yo La Teng a akýkoľvek progresívny zmysel potvrdzuje fakt, že album je dokonale sformovaný celok. Pred vydaním samotného albumu, britské rádiové stanice a kluboví dídžeji rotovali singel Floating, koprodukovaný Davidom Kittom.

Hudbu Jape, ktorá je ako nádych čerstvého vzduchu hmlistej atmosféry Dublinu, si budú môcť vychutnať aj návštevníci koncertov v Čechách a niekoľkých ďalších slovenských mestách. Ako uvádza webová stránka www.trustmeiamathief.com, Jape vystúpi aj 1. marca v M-Klube vo Valašskom Meziříčí, 3. marca v brnianskom klube Fléda, 4. marca na starej železničnej stanici v Žiline, 7. marca v Poprade a 6. marca na Lomnickom štíte.