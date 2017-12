Robbie Williams je unesený rockerkou Lisou Leveridge

23. feb 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 23. februára (SITA) - Britský spevák Robbie Williams si mimoriadne obľúbil členku rockovej skupiny The Chelsea hudobníčky Courtney Love, gitaristku Lisu Leveridge, pretože mu vraj totálne vyrazila dych. Spevák sa s 36-ročnou hudobníčkou stretol v hoteli Roosevelt v Hollywoode a obľúbil si jej neviazanosť a svojský štýl obliekania. Zároveň tak rozprúdil diskusiu o novej romanci. "Robbie je Lisou úplne unesený. Nielen že je senzačná, je i bystrá a priamočiara," povedal Williamsov priateľ pre časopis New! "Konečne našiel niekoho, s kým by mohol mať vhodný vzťah. Obaja rozumejú showbiznisu a obaja sú svojím spôsobom rebeli," dodal.