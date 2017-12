Britney Spears má lepší hlas ako kedykoľvek predtým

23. feb 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 23. februára (SITA) - Popová princezná Britney Spears tvrdí, že aj keď je na materskej dovolenke, snaží sa v speve zlepšovať. Hviezda chce všetkých presvedčiť, že jej hlas nebol nikdy lepší ako teraz. Argumentuje tým, že každý deň synovi spieva uspávanku Mary Had A Little Lamb. "To, že viem naozaj spievať som pochopila až po Seanovom narodení," povedala Britney.