North Country je najpodstatnejším filmom pre ženy v roku 2005

23. feb 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 23. februára (SITA/AP) - Film North Country bol najpodstatnejším filmom pre ženy v roku 2005. Vyplýva to z prieskumu zverejnenom nezávislou neziskovou asociáciou New York Women in Film And Television. Film, v ktorom Juhoafričanka Charlize Theron stvárnila baníčku, ktorej sa ako prvej v histórii USA podarilo vyhrať súdny proces v kauze sexuálneho obťažovania, získal 19 percent hlasov. Za ním sa umiestnili snímky ako Crash, Mad Hot Ballroom, Skrotená hora a Transamerica. Kým Hollywood sa pomaly pripravuje na udeľovanie Oscarov, táto ženská organizácia vyspovedala svojich 1 500 členiek, aby tak zistila, ktorý film bol pre ženy v roku 2005 najpodstatnejší a ktorá režisérka najlepšia. Tou sa stala s 21 percentami hlasov Marilyn Agrelo za film Mad Hot Ballroom, po nej nasledovali Nicki Caro (North Country), Miranda July (Me, You and Everyone We Know) Susan Stroman (Producenti) a Agnes Jaoui za francúzsky film Comme une image. "Aj keď ženy sa čoraz viac presadzujú vo filmovom a zábavnom priemysle, ženské režisérky to majú ešte vždy veľmi ťažké," uviedla výkonná riaditeľka asociácie Terry Lawler. "Náš prieskum dal ženám v réžii podporu a dal do pozornosti ich prácu, na ktorú sa často pri Oscaroch zabúda," dodala. Podľa asociácie sa percento ženských režisérok v 250 najpodstatnejších filmoch z 11 percent v roku 2000 znížilo na sedem v roku 2005. Iba tri režisérky boli nominované na Osacara v kategórii najlepšia réžia. Boli to Sofia Coppola (Stratené v preklade) v roku 2003, Jane Campion (Piáno) v roku 1993 a Lina Wertmuller (Seven Beauties) v roku 1976.