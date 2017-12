V divadle Stoka posledné predstavenie v sobotu

23. feb 2006 o 10:20 SITA

BRATISLAVA 23. februára (SITA) - Bratislavské Divadlo Stoka odohrá posledné predstavenie na Pribinovej ulici v sobotu 25. februára o 20:00. Bude to koncert Živé kvety. "Dohoda so spoločnosťou Respekt s.r.o., ktorá má v súčasnosti priestory v prenájme bola taká, že koncom marca skončí krčma, ktorá je v budove a my opustíme priestor 18. marca," uviedol pre agentúru SITA riaditeľ divadla Blaho Uhlár. "Tento čas sme si vyhradili na sťahovanie alebo na likvidáciu našich materiálov v závislosti od toho, či nájdeme náhradný priestor alebo nie," dodal. Uhlár pripustil, že skôr pôjde o druhú možnosť, keďže sa vedeniu divadla zatiaľ nepodarilo nájsť adekvátny náhradný priestor. "Všetko čomu som šestnásť rokov veril a čo som budoval je teraz definitívne preč a nádej je mizivá. Neostáva nám nič iné, iba čakať," konštatoval Uhlár.

Na mieste, kde dnes stojí Divadlo Stoka, plánuje medzinárodná developerská spoločnosť Ballymore Properties v polovici budúceho roka začať stavať nové mestské centrum EUROVEA s hotelmi, kinami, kasínom, bytmi, reštauráciami a administratívnymi priestormi.