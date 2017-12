Kid Rock vyhral na súde zákaz predaja erotického videa

23. feb 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 23. februára (SITA/AP) - Americký rocker Kid Rock vyhral na súde v Detroite proces, vďaka ktorému sa mu podarilo zakázať kalifornskej firme predaj jeho domáceho videa, na ktorom sa oddáva sexuálnym orgiám so štyrmi ženami. Sudca John Feikens potvrdil spevákovu žiadosť a nariadil Davidovi Josephovi a jeho firme World Wide Red Light District okamžité stiahnutie tejto videonahrávky z predaja, rovnako ako stiahnutie 40-sekundového ukážkového videoklipu zo stránky firmy. V utorok podali Kid Rockovi právnici na súde žiadosť proti firme, ktorá sa preslávila distribúciou erotického videa s Paris Hilton, a v žalobe tvrdili, že firma porušuje spevákovu ochrannú známku a právo na súkromie. Na súde preto žiadali okamžitý a trvalý zákaz predaja a distribúcie videonahrávky. "Nepopierame autenticitu nahrávky. No oni ju používajú bez povolenia a zarábajú z jej predaja," povedal právnik William Horton pre Detroit Free Press. "Dokonca aj rockové hviezdy majú právo na súkromie," dodal jeho kolega Michael Novak. "Toto sú verejné osoby a štandardy sú zmenené," povedal právnik firmy Red Light a dodal, že je presvedčený o práve na používanie tejto videonahrávky. Firma priznala, že nahrávku získala od tretej osoby, no dôrazne popiera, že by bola