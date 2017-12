Meky Žbirka ochorel, jeho turné sa presúva o týždeň

23. feb 2006 o 14:25 TASR

Bratislava 23. februára (TASR) - Plánované turné Mira Žbirku, Zuzany Smatanovej a hostí The Best Of Tour 2006, ktoré malo odštartovať v piatok 24. februára v Prešove, sa o týždeň odkladá. Dôvodom je akútne ochorenie hlavného protagonistu Mira Žbirku.

"Meky ochorel na akútnu virózu pravdepodobne v utorok pri ceste lietadlom z Prahy na košickú tlačovú konferenciu, ktorá predchádzala úvodným koncertom turné na východnom Slovensku," informoval dnes TASR Gajo Kuruc z usporiadateľskej agentúry Hit Production s tým, že lekári odporučili spevákovi absolútny hlasový pokoj a z dôvodu predídenia komplikácií i v záujme plnohodnotného speváckeho výkonu počas trojtýždňového turné mu predpísali liečbu antibiotikami.

Prvé štyri koncerty turné v mestách Prešov, Michalovce, Košice a Lučenec sa teda presúvajú na jeho záver po dvoch bratislavských. "Termíny a program ostatných koncertov nie sú žiadnym spôsobom dotknuté a vstupenky na preložené koncerty zostávajú v platnosti. V predaji sú v značkových predajniach Orange v mestách konania koncertov a v sieti Ticketportal," zdôraznil Kuruc.

Koncertné turné Mira Žbirku, Zuzany Smatanovej a hostí The Best Of Tour 2006 pri príležitosti 25. výročia sólovej kariéry jedného z najpopulárnejších slovenských spevákov mapuje najväčšie hity jeho kariéry a na pódiu spolu s ním vystúpia umelci, s ktorými počas kariéry spolupracoval. Na turné sa predstavia Martha, David Koller, Gladiator či Janko Lehotský. Medzi hosťami Zuzany Smatanovej sa objaví Ivan Tásler či Kuly z Desmodu. Na dvoch bratislavských koncertoch sa na pódiu predstaví aj združenie Meky Revival, ktoré prespievalo populárnu Baladu o poľných vtákoch.

Turné sa stretlo so značným ohlasom verejnosti, takmer mesiac vopred sa vypredal koncert v Bratislave, kde sa organizátori rozhodli pridať ešte jeden. Vypredaný je už aj koncert v Banskej Bystrici. Nové termíny a miesta koncertov The Best Of Tour 2006 sú nasledovné:

3.3. Banská Bystrica

5.3. Ružomberok

6.3. Prievidza

8.3. Žilina

9.3. Trenčín

12.3. Nitra

13.3. Trnava

15.3. Bratislava

16.3. Bratislava

17.3. Prešov

19.3. Michalovce

20.3. Košice

21.3. Lučenec