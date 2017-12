Viedeň

Školené psy majú svoje preukazy. Od 1. januára platia v rakúskej metropole dobrovoľné doklady pre psov, osvedčujúce ich nekonfliktné správanie sa na verejnosti. Je to nová atraktívna ponuka prinášajúca majiteľom štvornohých miláčikov istotu a pre úspešnýc

h účastníkov "psích" kurzov množstvo výhod.

Majitelia preukazu ušetria jeden rok na dani za psa 43,60 eura a zdarma dostanú aj tzv. wiener hundebox, teda viedenskú škatuľu pre psov s množstvom užitočných vecičiek pre štvornohého miláčika. Po predložení psieho preukazu možno dostať určité zľavy na podujatiach.

Osvedčenie pre psa získajú majitelia po absolvovaní teoretickej a praktickej časti. Hodnotí sa nekonfliktné správanie psa na verejnosti, dodržiavanie predpisov a dobré zaobchádzanie so psom. Jediné obmedzenie je vo veku psa, ktorý musí dovŕšiť najmenej šesť mesiacov. Na skúšku sa treba vopred prihlásiť u vybraného školiteľa. Zatiaľ je získanie visačky dobrovoľné, možno ju však úradne nariadiť tým vlastníkom psov, ktorí spôsobili ohrozenie alebo inak obťažovali ľudí.

Začína sa festival mladosti, elánu a entuziazmuFestival pod originálnym názvom Szene Wien wähne Tanzfestival je 9. medzinárodný tanečný festival, ktorý ponúkne až do 5. marca predstavenia, ktorými presvedčí, že i festival pre mladé publikum môže byť vážnym, náročným a zároveň živým, vibrujúcim a impulzívnym podujatím. Trinásť medzinárodných produkcií pod tohtoročným mottom "next generation" (ďalšia generácia) bude na programe tanečného festivalu určeného pre deti už od jeden a pol roka. Mladé publikum očakávajú predstavenia nielen z domáceho Rakúska, ale i Belgicka, Talianska, Nemecka, Švajčiarska či Luxemburska. Festival otvorí koprodukčné predstavenie štyroch krajín s názvom Brief (List). Devätnásť tanečníkov zo súborov Kopergietery (Bel.), Dschungel Wien (Rak.), JES Stuttgart (Nem.) a Theaterhaus Gessnerallee Zürich (Švaj.) predvedú efektným tancom rozorvanosť mladých ľudí lavírujúcich medzi bezhraničným entuziazmom a rezignáciou v reálnom živote. Ďalšia medzinárodná produkcia bude prezentovať deti v umelecky náročnom predstavení Shelter (Útočisko). Shelter bolo vytvorené pre sériu nazvanú Neprípustné pre deti, ktorá je určená špeciálne pre dospelé publikum. Témou predstavenia i série je dieťa - a to jeho potreba pocitu bezpečia a útočiska a impulzu dospelých ochraňovať ich - ktorú citlivo preniesli tanečné choreografie na scénu. HUDBA

Gasometer, Guglgasse 12

18. 2. HIM & Rasmus o 20.00

Arena, Baumgasse 80

24. 2. Iceberg NDW, Alternative & Beats o 21.00

28. 2. Coliseum + Packe Lords o 20.00

1. 3. Good Riddance + Chaser, Rentokill, Mentally Disturbed o 20.00

2. 3. Burst o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai

24. 2. Riverside Stompers o 21.00

25. 2. Storyville Jazzband o 21.00

27. 2. 18th Street Saxophonquintett o 21.00

od 28. 2. Bill Ramsey, Gerd Bienert Martin Breinschmid Richard Österreicher & die Radio Kings o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

23. a 24. 2. Roland Neuwirth & Extremschrammeln o 20.00

26. 2. Caoba o 20.00

28. 2. Milagros Pinera & Sammera. Salsa-Afro-Cuban Music o 20.00

1. 3. Reggie Washington feat. Ravi Coltrane, Gene Lake o 20.00

Porgy&Bess, Riemergasse 11

25. 2. Alegre Correa & Ana Paula da Silva Duo o 20.00

27. 2. Peter Erskine & Lounge Art Ensemble w / Bob Sheppard & Dave Carpenter o 20.00

28. 2. Geoff Berner Solo & Bern-Brody-Rodach Trio o 20.00

1. 3. The Wednesday Jam Session: Tba o 21.00

2. 3. Rens Newland with the Twenty Second Line Circus "Freedom Street Parade" o 21.00

Planet Music, Adalbert-Stifter-Strasse

23. 2. Rockclassic Night: Thunderballs, Tilt X, Ulli Wigger & Band o 20.00

24. a 25. 2. Austrian Band Contest 2006 - štvrťfinále o 19.00

2. 3. The Doors Experience Captagon Löwenherz o 20.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

24. 2. J. W. Goethe: Torcuato Tasso o 19.00 - premiéra

26. 2. J. W. Goethe: Torcuato Tasso o 19.00

28. 2. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 19.00

1. a 2. 3. J. W. Goethe: Torcuato Tasso o 19.00

Akademietheater, Listzstrasse 1

24. 2. E. Albee: Koza alebo Kto je Silvia o 19.00

25. 2. N. LaBute: Miera veci o 19.30

28. 2. M. Gorkij: Malomeštiak o 19.00

1. 3. L. Bärfuss: Autobus o 19.30

2. 3. J. Anouilh, B. Studlar: Orchester a medzitóny o 20.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse

25. 2. L. Anzengruber: Štvrté prikázanie o 19.30

26. 2. Th. Bernhard: Ignorant a šialenec o 19.30

27. 2. L. Anzengruber: Štvrté prikázanie o 19.30

2. 3. M. Frisch: Andorra o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

MAK - Múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 26. 2. Alexander Rodčenko. Priestorové konštrukcie

do 26. 3. Ukiyo-e Reloaded. Japonská farebná drevorezba

Múzeum Sigmunda Freuda, Berggasse 19

do 28. 2. Majstrovské diela z Guggingu

Múzeum nábytku Viedeň, Hofmobiliendepot, Abdreasgasse 7

do 5. 3. Pohľad moderny

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 10. 3. Analýza tyranie

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 12. 3. Plesové večierky. Fotografie Jacoba Tuggenera

Albertina, Albertinaplatz 1

do 19. 3. Egon Schiele

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 14. 5. Xenia Hausner

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 14. 5. Nouveau Realisme

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 18. 6. Black, brown, white. Fotografie z Južnej Afriky

ROZLIČNÉ PODUJATIA

Viedenská Stadthalle, Vogelweidplatz 14

25. 2. Apassionata. Galavečer žrebcov o 15.00 a 20.00

26. 2. Apassionata, prídavné predstavenie o 15.00

Toalety od stredovekých hlinených nádob až po bidermeierNávštevníci Kominárskeho múzea majú v týchto dňoch možnosť prejsť sa dejinami "najtichších miest", toaliet od prvých toaletných systémov z obdobia okolo roku 3000 pred Kristom cez stredoveké hlinené nádoby s vnútornou glazúrou po klasické anglické splachovacie záchody.

Autor výstavy Gunter Stern vybral na túto prezentáciu 25 exponátov od drevených abortov po truhlicové klozety. K výstave patria aj bohato zdobené nočníky z Čiech a z Anglicka a staré izbové klozety z biedermeierského obdobia a zo secesie.

Exponáty pochádzajú zo súkromných zbierok. Výstavu dopĺňa aj bohaté príslušenstvo od porcelánových úchytiek po držiaky na zápalkové škatuľky. V múzeu nájdete však aj kominársku dielňu, zástavy kominárov, dokumenty, staré kalendáre, novoročenky či bronzové figúrky kominárov, ale aj staré kozuby a pece. A prečo prezentuje nezvyčajnú výstavu toaliet práve Kominárske múzeum? Údajne existuje úzke prepojenie kominárov na inštalatérov. A preto sa tu vystavujú aj prístroje na zohrievanie vody.

Táto mimoriadna výstava potrvá v Kominárskom múzeu na Klangbaumgasse 4 do konca júna. Otvorené je v nedeľu od 10.00 do 12.00 okrem sviatkov a vstup je voľný.

Čierne, hnedé a biele fotografie z Južnej AfrikyVernisáž výstavy s názvom Black, brown, white (Čierny, hnedý, biely) sa uskutoční tento piatok o 19.00 v Kunsthalle. Aktuálna prehliadka ponúka 160 fotografií a videoinštalácií z Južnej Afriky. Diela odzrkadľujú situáciu krajiny, ktorá je aj po viac ako desiatich rokoch po páde apartheidu plná konfliktov. Na pozadí danej spoločenskej situácie prezentuje výstava juhoafrických fotografov rôznych generácií, ktorí sa považujú za pozorovateľov, a nie politických dokumentaristov. Ich fotografie zobrazujú súvislé série, zachytávajúce rozličné obrazy krajiny zmietajúcej sa medzi apartheidom a novým začiatkom. V juhoafrickej fotografii dominuje už dlhšie obdobie žurnalistická tendencia, ktorá využíva kameru ako zbraň proti apartheidu.

Výstava Black, brown, white je prístupná v Kunsthalle - komplexe múzeí MuseumsQuartier, nám. Museumsplatz 1, denne od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 21.00 až do 18. júna.

Divadelný kolotoč

V divadle Theather Brett odštartoval 14. februára Stredoeurópsky divadelný kolotoč. Počas štyroch týždňov ponúkne festival 16 predstavení divadelných súborov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Slovenskú tvorbu už priblížili publiku v rakúskej metropole tanečný súbor DAJV a banskobystrické Divadlo z pasáže s predstavením Diagnóza: túžba. Činohra Slovenského národného divadla s Bernhardovým Ignorantom a šialencom bude na programe posledný februárový deň. S Klimáčkovou hrou Hypermarket sa festivaloví návštevníci oboznámia v nemeckom preklade na scénickom čítaní. Návštevníci divadelného kolotoča uvidia i predstavenie študentov Divadelnej fakulty VŠMU s Top Dogs od Ursa Widmera v réžii Juraja Nôtu. V rámci festivalového programu budú vo foyeri divadla Theater Brett prebiehať literárne čítania a diskusie. Festival potrvá do 11. marca.