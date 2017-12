Praha

MÚZEÁ A galérie

24. feb 2006 o 0:00

Tradičné textilné techniky obyvateľov tichomorských ostrovov

Obyvatelia tichomorských ostrovov nepoznali tkané látky. Namiesto nich používali tzv. tapu z lyka niektorých druhov stromov alebo netkané pletivo z vláken, aké im poskytovala napr. kokosová palma, banánovník či pohutukawa.

Máčaním a následným vytĺkaním lyka vznikla plsti podobná hmota tapa, používaná pri výrobe oblečenia a množstva predmetov každodenného i rituálneho použitia. Druhou možnosťou náhrady textilu bola rohož, ručne splietaná z viac-menej úzkych pruhov listov a tráv. Rohože boli pevnejšie a trvanlivejšie než tapa a používali sa opäť ako ošatenie, pri výrobe plachiet, stien obydlí či schránok na rôzne drobnosti. Pletivo sa v Oceánii zhotovovalo výlučne z rastlinných vláken a často sa podobalo textilu, splietalo sa ale ručne - bez použitia tkáčskeho stavu.

Náprstkovo múzeum ázijských, afrických a amerických kultúr, Betlémské nám. 1, Praha 1. Výstava potrvá do 14. 5. 2006. FOTO - www.janesoceania.com



NÁRODNÉ MÚZEUM - HLAVNÁ BUDOVA - Václavské náměstí 68

Ohrozujete mravnú výchovu mládeže - Zbierky Karla Jaroslava Obrátila vo fondoch knihovne Národného múzea (do februára 2006)

GALÉRIA HL. MESTA PRAHY - BÍLKOVA VILA - Mickiewiczova 1

Stála expozícia: Ateliér Františka Bílka

NÁRODNÁ GALÉRIA V PRAHE - KLÁŠTOR SV. JIŘÍ NA PRAŽSKOM HRADE - Jiřské nám. 33

Stále expozície: Umenie manierizmu a baroka v Čechách a maliarska a sochárska dielňa 17. a 18. storočia v Čechách

KONCERTY a KLUBY

KONGRESOVÉ CENTRUM

2. 3. Chris Rea o 20.00

AGHARTA JAZZ CENTRUM

24. 2. Cuban summer o 21.00

25. 2. Vojta Procházka trio o 21.00

26. a 27. 2. Frank Gambale Natural High Trio o 21.00

28. 2. Hot line o 21.00

1. 3. Hot line o 21.00

2. 3. Madfinger o 21.00

BALBÍNOVA POETICKÁ HOSPŮDKA

24. 2. Martina Trchová & Bobova Dieta o 20.00

25. 2. Mrakoplaš o 20.00

26. 2. Vašek Koubek o 20.00

27. 2. Neřež o 20.00

28. 2. Paleček & Janík o 20.00

1. 3. Zrcadlové sestry o 20.00

2. 3. Jiří Konvrzek o 20.00

LUCERNA MUSIC BAR

24. 2. Pop 80's & 90's video party o 21.00

28. 2. Večírek na počest druhýho života o 21.00, La Grupa, Matahari

1. 3. M.T.O. universal o 21.00

PALÁC AKROPOLIS

24. 2. All tomorrow's parties band o 19.00

25. 2. Ivan Mládek & Banjo band, Děda Mládek Illegal band o 19.00

27. 2. Sputnik o 19.30

28. 2. Psycho club and the trippers + Alef Zero o 19.30

VÁŽNA HUDBA

OBECNÍ DŮM

24. 2. To najlepšie z Mozarta o 20.00

28. 2. Symfonický orchester hl. m. Prahy FOK, sólistka: Andrea Danková - soprán o 19.30

28. 2. To najlepšie z českej a svetovej hudby, Czech Collegium a sólisti o 20.00

DIVADLÁ

STÁTNÍ OPERA

24. 2. La Traviata o 19.00

26. 2. Rusalka o 14.00

27. 2. Dáma s kaméliemi o 19.00

28. 2. Tosca o 19.00

1. 3. Popelka o 19.00

2. 3. Lazebník sevillský o 19.00

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

24. 2. Z cizoty o 19.00

25. 2. Kúpil som si v IKEA lopatu na vykopanie vlastného hrobu (hosťuje Studio Damúza) o 17.00

25. 2. Platonov je darebák! o 19.00

26. 2. Tužba (hosťuje Studio Damúza) o 17.00

26. 2. Poslední pomazánka o 19.00

27. 2. Gazdina roba o 19.00

28. 2. Perfect days o 19.00

2. 3. Z cizoty o 19.00

NÁRODNÍ DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA

24. 2. Vladařka závist aneb Zahradníkův pes o 19.00

25. 2. Čertova stěna o 19.00

26. 2. Cyrano z Bergeraku o 13.00

26. 2. Sluha dvou pánů o 19.00

27. 2. Šípková Růženka o 20.00

28. 2. Lucerna o 19.00

1. 3. Vladařka závist aneb Zahradníkův pes o 19.00

ČINOHERNÍ KLUB

24. 2. Nebezpečné vztahy o 19.30

25. 2. Impresário ze Smyrny o 16.00 a 19.30

28. 2. Rodinná slavnost o 19.30

1. 3. Nebezpečné vztahy o 19.30

DIVADLO NA VINOHRADECH

24. a 25. 2. Vrátila se jednou v noci o 19.00

27. 2. Jistě, pane ministře o 19.00

27. 2. Z ruky do ruky, nová skúšobňa o 19.00

28. 2. Vrátila se jednou v noci o 19.00

1. 3. Donaha! o 19.00

2. 3. Mezi úterým a pátkem, nová skúšobňa o 19.00

BROADWAY

25. 2. Tři mušketýři o 14.00 a 18.00

28. 2. Ginger a Fred o 11.00 a 17.00

1. 3. Ginger a Fred o 18.00

2. 3. Ginger a Fred o 17.00

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

24. 2. Cikáni jdou do nebe o 19.00

25. 2. České sekretářky o 19.00

26. 2. A do pyžam! (hosťuje Umělecká agentura Alexeje Pyška) o 15.00 a 19.00

27. 2. Project Wings, stepárska šou s hosťom Jiřím Kornom o 19.00

28. 2. Jakub a jeho pán o 19.00

1. 3. Milostné dopisy o 19.00

2. 3. Cikáni jdou do nebe o 19.00

(jv)

Vďaka svojej virtuóznej hre na gitaru a zamatovo chrapľavému hlasu, ktorý sa stal jeho značkou, získal postavenie superhviezdy v celom svete. Rea má na svojom konte viac než 22 miliónov predaných nosičov. K hudbe sa pritom dostal až v relatívne neskoršom veku, keď iní už majú za sebou rad hudobných formácií a projektov. Chris Rea sa publiku v Čechách predstavil v roku 2002 vystúpením v T-Mobile aréne. Teraz sa vracia do komornejšieho prostredia Kongresového centra. V Reovej hudbe sa spája rockový romantizmus, inštrumentálna zručnosť a umelecká zrelosť. Naučil sa rozlišovať medzi povrchnou slávou a trvalým dojmom. Chris Rea - štvrtok 2. marec, Kongresové centrum, Tř. 5. května 65, Praha 4, o 20.00. FOTO - www.puffbohne.fkpress.de