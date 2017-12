Ex-Bond Roger Moore obhajuje Daniela Craiga

24. feb 2006 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 24. februára (SITA/AP) - Na nespokojnosť filmových fanúšikov s novým predstaviteľom agenta Jamesa Bonda zareagoval i bývalý Bond Roger Moore, ktorý sa herca Daniela Craiga zastal. Moore, ktorý účinkoval v siedmich bondovkách, vyhlásil, že by kritici mali dať Craigovi šancu. "Je to pekelne dobrý herec," povedal 78-ročný herec a naznačil, že kritici nemôžu kritizovať niečo, čo ešte nevideli. "Prečo ho teda napádajú?" spýtal sa Bond na dôchodku. Skupina fanúšikov Jamesa Bonda založila aj internetovú stránku, na ktorej otvorene proti Craigovi vystupuje a nesúhlasí s výmenou Pierca Brosnana. Blonďavý Craig, ktorý natočil filmy ako Mníchov či Zvieracia kazajka, nahneval fanúšikov, ktorí chcú jeho film bojkotovať. Moore naznačil, že takáto stránka na seba chce iba pútať pozornosť a pravým dôvodom, prečo produkcia do hlavnej úlohy neobsadila hercov ako Pierce Brosnan, Hugh Jackman či Clive Owen boli ich finančné požiadavky.