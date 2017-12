Samuel L. Jackson spomínal na svadbu

BRATISLAVA 24. februára (SITA) - Herec Samuel L. Jackson si zobral svoju manželku LaTanyu Richardson za veľmi zvláštnych okolností. To, že LaTanya pripravuje svadbu takmer do poslednej chvíle nevedel.

24. feb 2006 o 12:30 SITA

Dozvedel sa to až jedného dňa, keď mu LaTanya strčila do ruky vlastnú pozvánku. Dvojica už v tom čase žila v jednej domácnosti. "Jedného dňa som prišiel domov, LaTanya už mala pripravené pozvánky a jednu mi strčila do ruky," spomína hviezda. "Príď tam. Bude to v pondelok," stroho oznámila Samuelovi. V tom čase boli obaja veľmi zaneprázdnení, pretože hrali v divadle v New Yorku a svadba sa teda mohla konať iba netradične v pondelok. LaTanya mala na svadbe 23 družičiek. Najťažšie vraj bolo zohnať k nim družbov. Na svadbe sa veľa spievalo a tancovalo. "Bola to najlepšia show toho týždňa, " povedal herec. Ich manželstvo sa v Hollywoode považuje za jedno z najpevnejších. Spolu sú totiž už 36 rokov.