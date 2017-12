Festival Sundance je v bode zlomu

24. feb 2006 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 24. februára (SITA/AP) - Americký herec a režisér Robert Redford vyhlásil, že jeho filmový festival Sundance, ktorý mal minulý mesiac už svoj 25. ročník, je v bode zlomu. "Dostal sa do bodu, takmer bodu zlomu, v ktorom rozruch a záujem o festival spôsobil obrovské množstvo chaosu, vzrušenia a tlaku," povedal 68-ročný herec. "Už je to pre mňa trochu ťažké," uviedol. Počas rokov sa festival stal módnou záležitosťou a Redford musel bojovať s kritikou, že zmenil celý jeho charakter. Tento festival nezávislej filmovej tvorby mal pôvodne poukazovať na nízkorozpočtové filmy a hľadať nové talenty. Redford nazval festival po svojej úlohe vo filmovej klasike z roku 1969 Butch Cassidy a Sundance Kid. "Festival, ktorý robíme, je presne taký istý, ako po prvý raz. Každoročne ho naplánujeme rovnako, majú tu šancu nové hlasy a experimentálne filmy," povedal. To, čo sa však zmenilo, je všetko okolo festivalu. "Potom, ako sem prišli obchodníci, dovalili sa aj celebrity. Po celebritách prišli fotografi. Po nich prišla móda. A tak sa tu usporadúvajú večierky s Paris Hilton, ktorá s tým nemá vôbec nič spoločné. Preto tu vlastne existujú dva festivaly. Jeden, ktorý sa za celé roky nezmenil, a druhý, ktorý je mimo našej kontroly," dodal Redford.